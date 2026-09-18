Seguridad

Detienen a Una Persona tras Cateo en Talachera de Coatzacoalcos, Veracruz

Un operativo realizado en un inmueble de la zona sur del estado cerró vialidades mientras se realizaban las diligencias

Detienen Una Persona tras Cateo en Talachera de Coatzacoalcos, VeracruzElementos de diversas corporaciones policíacas participaron en dichas diligencias. Foto: N+

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Autoridades cierran vialidades en Coatzacoalcos durante cateo en talachera. Hay una persona detenida.

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