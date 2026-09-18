En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, autoridades llevaron a cabo un cateo que dejó como saldo una persona detenida en una talachera, en la calle Artículo 27 Constitucional de la colonia Frutos de la Revolución.

Fueron elementos de diversas corporaciones policíacas y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) los que participaron en dichas diligencias. La vialidad fue cerrada en su totalidad en la entrada y salida de tráileres al recinto de la Administración del Sistema Portuario Nacional.

Las autoridades contaban con la orden de un juez para la realización de dicho cateo. El local donde se llevó a cabo el operativo fue asegurado para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.