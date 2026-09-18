En un comunicado la Universidad Autónoma Metropolitana expresó su preocupación e indignación por la muerte de la estudiante de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc, campus Guadalajara, Karla Margarita Pérez Jiménez, quien fue localizada sin vida en Zapopan, Jalisco, luego de haber sido reportada como desaparecida el 14 de septiembre.

La UAM manifestó su solidaridad y condolencias a la familia, amistades, compañeras y compañeros, así como a la comunidad universitaria.

Además, hizo un llamado a las autoridades de Jalisco para que realicen una investigación “pronta, exhaustiva y con perspectiva de género, que permita el pleno esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y garantice el acceso a la justicia”.

📣 La UAM expresa su solidaridad y condolencias a la familia y comunidad universitaria de Karla Margarita Pérez Jiménez, y hace un llamado a las autoridades de Jalisco a realizar una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género.



La Universidad reitera su rechazo… pic.twitter.com/oMIUfeXffC — UAM (@lauammx) September 18, 2026

Expresó también su solidaridad con la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

En ese centro educativo sus estudiantes se han movilizado para exigir justicia por el caso y mejores condiciones de seguridad en los alrededores de su campus, ubicado cerca del lugar donde Karla Margarita fue localizada.

Por último, reiteró su rechazo a “las violencias que amenazan la vida, la integridad y la libertad de las mujeres”.

Con información de UAM.

LECQ