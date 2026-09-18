Educación

UAM Expresa su Solidaridad y Condolencias por Muerte de Estudiante en Jalisco

Expresó su preocupación e indignación por la muerte de Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, estudiante de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc

Instalaciones de la rectoría de la UAM.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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