Cinco grupos escolares de la Escuela Secundaria Valle de Puebla, ubicada en Mexicali, no cuentan con maestro titular al inicio de este ciclo escolar.

La directora del plantel educativo, María de Jesús García, denunció que esta problemática es responsabilidad de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), instancia federal encargada del proceso centralizado para la asignación de horas y plazas.

A pesar de que las solicitudes formales se han presentado desde hace varios meses, las autoridades educativas no han dado una solución. Docentes dentro de la misma escuela afirman estar en la disposición y capacidad de cubrir las horas vacantes de manera inmediata, sin embargo, la autoridad no los habilita.

JMR