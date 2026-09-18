Educación

Dejan sin Maestro a Cinco Grupos de Secundaria en Valle de Puebla en Mexicali, BC

La directora de la escuela señala que existen docentes listos para cubrirlos, pero no han autorizado las horas

Dejan sin Maestro a Cinco Grupos de Secundaria en Valle de Puebla en Mexicali, BCDejan sin Maestro a Cinco Grupos de Secundaria en Valle de Puebla en Mexicali, BC | Foto: N+

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