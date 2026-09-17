Educación

La SEP Suspende Clases Mañana 18 de Septiembre: Para Estos Alumnos No Hay Escuela

Para disipar las dudas de si este viernes 18 de septiembre hay clases en México, autoridades anunciaron la suspensión de escuelas de la SEP

No hay clases este viernes 18 de septiembre 2026 en México qué alumnos de la SEP descansanVarios alumnos de la SEP gozan de un mega puente en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro
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