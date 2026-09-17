La SEP Suspende Clases Mañana 18 de Septiembre: Para Estos Alumnos No Hay Escuela

Continúan los festejos por las fiestas patrias para varias personas y es por eso que no hay clases mañana viernes 18 de septiembre para miles de estudiantes en México, por eso acá te decimos para quiénes aplica la suspensión de actividades escolares, pues en el calendario escolar de la SEP 2026-2027 no viene establecido.

El motivo por el que la SEP suspende clases mañana se debe a una decisión gubernamental, aunque durante toda la semana hubo suspensión de escuelas, por eso en una nota previa te dijimos qué días no hubo actividades del 14 al 18 de septiembre 2026.

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Este viernes no hay clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria del estado de Campeche debido a que la Gobernadora, Layda Sansores decidió darle un mega puente a estudiantes y personal docente y administrativo, por las celebraciones correspondientes al Día de la Independencia de México.

Del miércoles 16 y hasta el domingo 20 de septiembre los jóvenes van a gozar de cinco días inhábiles y de descanso obligatorio, fechas que también buscan reconocer la participación de los maestros de Campeche en el desfile del 16 de septiembre, que se realizó en algunos municipios de la entidad.

Con la suspensión de clases en Campeche, los alumnos de educación básica de todo el estado van a regresar a las aulas el lunes 21 de septiembre, en horario habitual para turno matutino y vespertino.

Una gran noticia para los alumnos de Campeche, y de la SEP en general, es que el calendario indica que el próximo viernes 25 de septiembre se suspenden las clases a nivel nacional, pues ese día se va a realizar la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Eso quiere decir que no hay clases ese viernes para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país, lo que representa un puente de tres días de descanso.

AO