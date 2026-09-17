Educación

UNAM Logra el Mejor Resultado Mexicano en Ranking Global de Universidades

La Máxima Casa de Estudios alcanzó el lugar 41 a nivel mundial en Ciencias Veterinarias y apareció en 17 de las 57 áreas evaluadas en la edición 2026

UNAM Logra el Mejor Resultado Mexicano en Ranking Global de UniversidadesUNAM Logra el Mejor Resultado Mexicano en Ranking Global de Universidades. Foto: Cuartoscuro

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La UNAM destaca en el ranking global 2026, con presencia en 17 áreas académicas. Lidera en Ciencias Veterinarias, alcanzando la posición 41 mundial.

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