UNAM Logra el Mejor Resultado Mexicano en Ranking Global de Universidades

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvo el resultado más alto entre las universidades mexicanas en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026, elaborado por Shanghai Ranking Consultancy.

La edición de este año, dada a conocer el 15 de septiembre, evalúa 57 áreas académicas de cinco campos: Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

La UNAM alcanzó su mejor posición en Ciencias Veterinarias, donde ocupó el lugar 41 a nivel mundial, la posición más alta obtenida por una universidad mexicana en esta edición. También apareció en los rangos 51-75 en Ecología, 76-100 en Ciencias Atmosféricas y 101-150 en Ciencias de la Tierra.

En total, nueve universidades mexicanas aparecen en el ranking. De las 30 clasificaciones obtenidas por las instituciones del país, 17 corresponden a la UNAM, que además fue la universidad mexicana con presencia en más áreas académicas.

Las 17 áreas en las que apareció la universidad se distribuyen entre los cinco campos evaluados: siete corresponden a Ciencias Naturales, cuatro a Ciencias de la Vida, tres a Ciencias Médicas, dos a Ingeniería y una a Ciencias Sociales.

El ranking considera el trabajo realizado por académicos y estudiantes en institutos, facultades y laboratorios, a partir de las publicaciones acumuladas durante cinco años. Para la edición 2026 se tomó en cuenta la producción científica publicada entre 2021 y 2025.

El GRAS incluye cerca de 2 mil universidades de 96 países y regiones. La evaluación utiliza información de Web of Science e InCites y considera cinco categorías: personal académico de clase mundial, producción científica de clase mundial, investigación de alta calidad, impacto de la investigación y colaboración internacional.

Este resultado se suma a los reconocimientos obtenidos por la UNAM durante 2026 en otros rankings internacionales. En agosto pasado, la universidad fue ubicada como la mejor institución mexicana en el Academic Ranking of World Universities (ARWU) y en el Ranking Webometrics.

En el caso del ARWU, la UNAM se ubicó entre los lugares 201 y 300 a nivel mundial, mientras que en Webometrics alcanzó el lugar 127. Ambos listados consideran distintos indicadores relacionados con la investigación, el desempeño científico y la presencia del conocimiento universitario en internet.