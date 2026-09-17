Fuerzas Armadas Marchan en el Desfile Cívico Militar de Ensenada, BC

Con gran patriotismo, miles de ensenadenses se congregaron en las avenidas Ruiz y Juárez para presenciar el tradicional Desfile Cívico Militar en conmemoración del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

El desfile estuvo integrado por 905 participantes organizados en 20 contingentes, además del despliegue de 132 vehículos operativos y la presentación de 38 caballos.

Marchan 905 Participantes en el Desfile Cívico Militar De Ensenada | Foto: N+

En el recorrido marcharon elementos de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad pública, cuerpos de emergencia, planteles educativos, clubes de servicio y agrupaciones civiles. Las autoridades informaron que la jornada concluyó de manera ordenada y con saldo blanco.

JMR