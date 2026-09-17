El Príncipe Harry Reaparece en Reino Unido sin Meghan Markle

El príncipe Harry realizó su primera aparición en Reino Unido sin Meghan Markle para una estancia prolongada en su país natal.

Las imágenes del duque de Sussex lo mostraron con un traje de etiqueta al asistir a la primera edición de los Invictus Spirit Awards en el Royal Naval College de Londres. El veterano de guerra también lució sus medallas militares en su saco.

Si bien muchos fans esperaban que Meghan Markle lo acompañara en la glamurosa noche, Harry apareció solo. La gala no solo fue su primer compromiso público en el Reino Unido desde su regreso, sino también su primera aparición pública oficial. Se mostró alegre al llegar al lugar, sonriendo ampliamente y saludó a los presentes.

El duque estuvo acompañado en la gala por James Haskell, estrella del rugby británico y amigo íntimo de su cuñado, Mike Tindall. Los veteranos militares Steve Arnold y Josh Boggi también asistieron a la gala e incluso se tomaron selfies con Harry.

Este regreso ocurre en medio de una nueva polémica: el Palacio de Buckingham negó la afirmación del hermano de la difunta princesa Diana de que el rey Carlos III dijo que su exesposa pronto sería olvidada tras su muerte.

En un nuevo libro, Charles Spencer relató los días posteriores al fallecimiento de Diana en un accidente automovilístico en París en 1997, a los 36 años. Según él, discutió con el exmarido de su hermana sobre los planes del palacio para que los príncipes Guillermo y Enrique, entonces de 15 y 12 años respectivamente, caminaran detrás del féretro durante el cortejo fúnebre.

Spencer afirmó que le dijo al entonces príncipe Carlos que Diana no habría querido que sus hijos pasaran por esa terrible experiencia.

Aseguró que el príncipe le respondió: “No te preocupes, la olvidaremos pronto”. También acusó a Carlos de sentir “desprecio” por su exesposa y de mostrarse “eufórico” tras su muerte.

La prensa británica ha documentado las tensiones entre el palacio y la familia Spencer tras su muerte y han sido ampliamente comentadas y dramatizadas en la película “La Reina” y la serie de televisión “The Crown”.

Los ingleses consideraron que el palacio tardó en reconocer la oleada mundial de dolor por su muerte, lo que obligó a la familia real a reconocer que “la sencillez de Diana le había permitido conectar con la gente de una manera que el resto de la familia real no lograba”.

HVI