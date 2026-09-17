Seguridad

Realizan Diligencia en Academia Militarizada Donde Falleció Dafne Zapata en Tamaulipas

En el lugar también estuvieron presentes elementos de la Guardia Estatal, brindando vigilancia mientras los ministeriales indagaban al interior de lo que fue el plantel educativo

Realizan Diligencia en Academia Militarizada Donde Falleció Dafne Zapata en TamaulipasRealizan Diligencia en Academia Militarizada Donde Falleció Dafne. Foto: N+

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Dafne Zapata, de 13 años, muere en academia militarizada en Ciudad Madero. Fiscalía asegura el plantel y hay 4 detenidos.

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