Realizan Diligencia en Academia Militarizada Donde Falleció Dafne Zapata en Tamaulipas

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ingresaron a academia militarizada de Marina Doenitz en Ciudad Madero, para llevar a cabo diligencias.

De manera extraoficial se dio a conocer que el cateo lo registró la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, provenientes de Ciudad Victoria.

En el lugar también estuvieron presentes elementos de la Guardia Estatal, brindando vigilancia mientras los ministeriales indagaban al interior de lo que fue el plantel educativo. En dos semanas, se han registrado cuatro diligencias.

En la Academia Militarizada Marina Doenitz, de Ciudad Madero, Tamaulipas, murió la menor Dafne Zapata, de 13 años de edad, su caso fue declarado como feminicidio por parte de las autoridades correspondientes y hasta el momento hay 4 detenidos.

El plantel donde murió Dafne tenía en operación menos de un año y aún no tenía rótulos ni logotipos de la escuela. Hoy está asegurado por la fiscalía. El anterior, ubicado en la avenida Nuevo León 102, donde la academia operó por más de dos décadas, está vacío.

Por otra parte, el coordinador estatal de protección civil, Luis Gerardo González, indicó que, en coordinación con protección civil municipal, se llevan a cabo inspecciones a las 5 escuelas militarizadas que hay en Tamaulipas.

Dijo que una se encuentra en el municipio de Reynosa, mientras que el resto en la zona sur del estado. El funcionario mencionó los aspectos que se revisan en dichas escuelas.