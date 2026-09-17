Veracruz Registra Tercer Muerte por Dengue Durante 2026

Se registra el tercer deceso por dengue en el estado de Veracruz en lo que va del 2026. La cifra actual, es de casos 916 confirmados y tres defunciones por la enfermedad, lo que mantiene a la entidad veracruzana en segundo lugar nacional, solo por debajo de sonora que registra 1,125 casos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, en su informe más reciente que comprende, del 8 al 16 de septiembre de este año, se contabilizan 190 nuevos contagios y un fallecimiento.

El estado de Veracruz, registra 23 casos de dengue grave, 483 no grave y 410 con signos de alarma; al cierre de la semana epidemiológica 35, suma 2 mil 25 casos estimados, la mayor cantidad a nivel nacional.

Oteapan y Las Choapas, se mantienen como los únicos municipios veracruzanos en zona de epidemia, mientras que Poza Rica y Castillo de Teayo, se mantienen en zona de alarma. A nivel nacional se registran 5 mil 75 contagios confirmados y 26 defunciones por esta enfermedad.