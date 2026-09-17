Salud

Veracruz Registra Tercer Muerte por Dengue Durante 2026

Hasta el corte más reciente la entidad suma 23 personas diagnosticadas con dengue grave, 483 no grave y 410 con signos de alarma

Veracruz enfrenta un grave brote de dengue con 916 casos confirmados y tres muertes en 2026Veracruz enfrenta un grave brote de dengue con 916 casos confirmados y tres muertes en 2026. Foto: Archivo N+

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En Veracruz, la cifra actual es de 916 confirmados y tres defunciones por la enfermedad, lo que mantiene a la entidad veracruzana en segundo lugar nacional

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