Seguridad

Detienen a ‘El Fiera’ y ‘El Coreano’ por Extorsión al Sector Cárnico y Homicidios en Tabasco

Con estas detenciones suman ocho integrantes de esta organización delictiva, que operaba en el sur del país

Detienen a ‘El Fiera’ y ‘El Coreano’ por Extorsión al Sector Cárnico y Homicidios en TabascoMario "N", alias "El Fiera", y Juvenal "N", alias "El Coreano". Foto: Gabinete de Seguridad

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+