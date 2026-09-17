Detienen a ‘El Fiera’ y ‘El Coreano’ por Extorsión al Sector Cárnico y Homicidios en Tabasco

Mario "N", alias "El Fiera", y Juvenal "N", alias "El Coreano", relacionados con una organización dedicada a la extorsión, fueron detenidos en Guadalajara, Jalisco.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, en Guadalajara, Jalisco, fueron detenidos Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, alias “El Coreano”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada,… pic.twitter.com/2FLXTZe8b9 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

De acuerdo con las investigaciones de autoridades, ambos hombres tenían órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa. Dicha organización habría realizado extorsiones contra 77 sucursales del sector cárnico mediante plataformas de internet.

Con estas detenciones suman ocho integrantes de esta red delictiva que operaba en Tabasco.

Para las capturas se desplegó un operativo en el que participaron fuerzas federales y autoridades de seguridad y procuración de justicia de los gobiernos federal y del estado de Tabasco.

HVI