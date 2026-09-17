Sancionan al Club Saudí Al-Taawon por Cánticos de Aficionados sobre Diogo Jota

El club saudí Al-Taawon fue multado y obligado a jugar a puerta cerrada al viralizarse el video en el que sus aficionados coreaban burlas contra el fallecido delantero portugués Diogo Jota.

La Federación Saudí de Futbol declaró que los aficionados habían coreado frases y lemas que violaban su código ético. El Al-Taawon fue multado con 100 mil riales saudíes (unos 26 mil 700 dólares) y obligado a jugar sus próximos dos partidos en casa sin público.

Durante el fin de semana, circularon por internet imágenes que mostraron al jugador portugués Rubén Neves reaccionar a lo que parecían ser cánticos con el nombre de Jota durante la victoria del Al-Hilal por 6-0 contra el Al-Taawon.

El delantero del Liverpool, Jota, y su hermano André Silva fallecieron en un accidente de tráfico en España en julio de 2025.

Cristiano Ronaldo, compañero de Jota, al enterarse del caso, pidió la expulsión de por vida de los aficionados implicados en los cánticos.

"La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados", comentó el delantero del Al-Nassr en un video del incidente publicado en sus redes sociales.

"Esto ya no es futbol, ​​y tiene que haber límites. A quienes se comportan así no se les debería permitir volver a entrar en un estadio", sentenció.

Los aficionados del Al-Hilal mostraron su apoyo a Neves en el partido contra el Al-Gharafa desplegando carteles que formaban un enorme número ocho, su número de camiseta, entre la grada y una pancarta con el lema “Juntos más allá del futbol”.

HVI