Futbol

Sancionan al Club Saudí Al-Taawon por Cánticos de Aficionados sobre Diogo Jota

Al enterarse del caso, Cristiano Ronaldo pidió la expulsión de por vida de los aficionados implicados en los cánticos

Multan a Club Saudí Al-Taawon con Juego a Puerta Cerrada por Burlarse del Fallecido Diogo JotaEl fallecido futbolista Diogo Jota, de Portugal. Foto: Reuters
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Sancionan al Club Saudí Al-Taawon por Cánticos de Aficionados sobre Diogo Jota