Futbol

Real Madrid Derrota al Rayo Vallecano; Mbappé Vuelve a Anotar

El delantero francés es el líder de goleo de la liga española y es el vigente campeón anotador de la competencia

Kylian Mbappé durante un partido el Real Madrid en LaLiga de EspañaFoto: X (@realmadrid)
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