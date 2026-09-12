Real Madrid Derrota al Rayo Vallecano; Mbappé Vuelve a Anotar

Cuarta victoria en cinco partidos jugados de LaLiga en España para el Real Madrid. El equipo de José Mourinho se enfrentó al Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu en partido correspondiente a la quinta fecha del campeonato y, tras haber jugado a media semana en la Champions League, sumó otros tres puntos en el torneo local.

Los 'merengues' se impusieron con autoridad al conjunto vallecano gracias a los goles de Kylian Mbappé, Álvaro Carreras y Jude Bellingham. En ese sentido, el delantero francés anotó un nuevo doblete con la camiseta blanca y llegó a 6 tantos en lo que va de la campaña, con lo cual se ubica en la cima del goleo individual empatado con Raphinha, del Barcelona.

Mbappé es el vigente campeón goleador de la liga española y también de la Champions League, torneo en el que ya se estrenó en la presente temporada. El atacante es uno de los máximos candidatos para ganar el Balón de Oro este año, premio que reconoce al mejor jugador del mundo durante la campaña anterior. Kylian además llevó a Francia a terminar en el tercer lugar del Mundial 2026, torneo del cual también fue el máximo anotador y en el que rompió el récord de más goles para un solo futbolista en la historia de las Copas del Mundo.

El Real Madrid, gracias al triunfo obtenido este sábado ante el Rayo Vallecano, se ubica en el segundo lugar de la tabla en España, solamente por detrás del Barça. Ambos equipos tienen 12 puntos, pero el cuadro blaugrana tiene mayor diferencia de goles. Además los culés aún deben jugar su partido de la Jornada 5, el cual se disputará este 13 de septiembre.

Barcelona marcha con paso perfecto en lo que va de la presente temporada y en caso de vencer al Levante se despegarán por tres unidades en la cima del torneo.