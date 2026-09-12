Futbol

¿Cruz Azul vs América Va Gratis? Hora de Transmisión y Dónde Ver Clásico Joven En Vivo

América y Cruz Azul juegan este sábado en el Estadio Banorte, con Las Águilas como líderes en la tabla general de la Liga MX y con cuatro puntos de diferencia sobre La Máquina

Cruz Azul vs América hora de transmisión y dónde ver hoy en vivo el Clásico Joven de la Liga MX 2026El partido de Cruz Azul y América cierra la jornada sabatina de la Liga MX. Foto: Cuartoscuro

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