¿Cruz Azul vs América Va Gratis? Hora de Transmisión y Dónde Ver Clásico Joven En Vivo

Este sábado se juega una nueva edición del llamado Clásico Joven del futbol mexicano y el partido de Cruz Azul vs América, de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2026, apunta a ser especial simplemente por la polémica que envuelve la estadía de ambos en el Estadio Banorte y porque el equipo de Guillermo Almada desea demostrar que está para pelear por el título con los grandes contendientes.

La semana estuvo envuelta de muchas noticias para ambos equipos y debido a que muchos aficionados aún no saben dónde ver el Clásico Joven, acá te decimos a qué hora juega el Cruz Azul vs América y en qué canal pasan la transmisión en vivo gratis y online del partido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aficionado le Pega a Vendedor en el Estadio Olímpico, Durante el Pumas vs América Femenil

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 21:15 horas (9:15 de la noche, tiempo del centro de México) de este sábado 12 de septiembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Banorte, recinto que se ubica en la Ciudad de México (CDMX). Estos son los horarios de inicio del juego en diferentes ciudades del territorio mexicano:

20:15 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

21:15 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

22:15 pm en Cancún, Quintana Roo.

El partido de Cruz Azul vs América muestra paridad, pues los últimos resultados arrojan que de los 10 juegos más recientes (incluida fase regular y liguilla), el saldo es de tres triunfos para cada equipo y cuatro empates.

Si no sabes dónde ver Cruz Azul vs América te tenemos noticias. La transmisión del juego de la Liga MX pasa por Canal 5 gratis, señal disponible para TV abierta en México. TUDN también va a pasar el encuentro por la televisión de paga.

Otra buena noticia es que el Clásico Cruz Azul vs América también va en vivo online a través de la plataforma de ViX Premium, aunque se requiere de suscripción para disfrutar del contenido. Para disfrutar el partido vía streaming gratis te tenemos listo el LiveBlog de N+, para que veas el minuto a minuto, los goles, el resumen y marcador final del juego.

AO