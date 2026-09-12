Hermosillo Desplegará 200 Policías Durante el Grito de Independencia

Cerca de 200 elementos de la Policía Municipal participarán en el operativo de seguridad que se implementará durante los festejos del tradicional Grito de Independencia, en el Centro Histórico de Hermosillo.

El comisario general de la Policía Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, explicó que el dispositivo busca garantizar la seguridad de los asistentes, mantener el flujo de peatones y automovilistas, así como prevenir ilícitos en las inmediaciones del evento.

“Este operativo va conformado con cerca de 200 elementos de Tránsito y Preventiva y grupos especiales, desde luego el objetivo de brindar seguridad, prevención, mantener un flujo de peatones, fluido y seguro, y así mismo también a los automovilistas”, comentó Jesús Alonso Durón Montaño, Comisario General de la Policía Municipal de Hermosillo.

Durante el día del Grito se establecerán tres anillos de seguridad: el primero estará en el área de los palacios; el segundo contemplará cierres viales para permitir el ingreso de peatones, mientras que el tercero abarcará vialidades principales en los alrededores para evitar congestionamientos vehiculares.

“Durante el día de El Grito se aplican tres anillos de seguridad, el primer anillo es en el lugar donde está Comonfort e Hidalgo en el área de palacios, ahí tenemos nosotros un anillo de seguridad con un determinado número de personal haciendo revisiones aleatorias, se buscan algunos objetos que puedan representar algún riesgo”, añadió.

Además, se realizarán recorridos en las zonas donde suelen estacionarse los vehículos, por lo que se pidió a los ciudadanos buscar lugares seguros y evitar estacionarse sobre banquetas, obstruir el libre tránsito o bloquear las salidas de las cocheras.