Seguridad

Hermosillo Desplegará 200 Policías Durante el Grito de Independencia

Los agentes de seguridad resguardarán la celebración patria con revisiones, recorridos preventivos y restricciones de circulación en el Centro Histórico

Hermosillo Desplegará 200 Policías Durante el Grito de IndependenciaHermosillo desplegará 200 policías durante el Grito de Independencia. Foto: N+

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Hermosillo se prepara para el Grito: 200 policías, tres anillos de seguridad y más para la seguridad de los visitantes.

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