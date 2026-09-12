Internacional

Zelenski, Dispuesto a Reunirse con Putin en G20; 'Es Imposible', Responde el Kremlin

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, reiteró que una reunión solo puede tener lugar en la capital rusa

ZelenskiFoto: Reuters | Archivo
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Zelenski, Dispuesto a Reunión con Putin en G20; 'Es Imposible', Responde el Kremlin