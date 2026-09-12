Zelenski, Dispuesto a Reunirse con Putin en G20; 'Es Imposible', Responde el Kremlin

Una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, en el G20 de Miami, a realizarse en diciembre, es "imposible", respondió el portavoz del Kremlin en Nueva Delhi, rechazando la propuesta del mandatario de Ucrania.

"Es imposible", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiterando la exigencia de Moscú de que una reunión solo puede tener lugar en la capital rusa.

Interrogado si en el Kremlin se está considerando un lugar alternativo, Peskov respondió: "Hay disposición a reunirse con él en Moscú".

Washington intensificó recientemente sus esfuerzos para romper el estancamiento diplomático en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado cuando Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania en 2022.

Estados Unidos ostenta este año la presidencia del Grupo de los 20 principales economías, que reúne a 19 países más la Unión Europea y la Unión Africana, y culmina con la cumbre de líderes del 14 y 15 de diciembre.

El ministro de Finanzas de Rusia ya asistió a una reunión del G20, lo que incomodó a algunos aliados europeos de Ucrania, y está previsto que una delegación rusa participe la próxima semana en un encuentro de ministros de Energía en Houston, según un diplomático ruso.

Consultado sobre su disposición a reunirse con Putin en la cumbre de diciembre si invitan a ambos líderes, Zelenski declaró a la cadena alemana Deutsche Welle: "Sí, por supuesto". "Tenemos que ir. Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones".

"No se trata de palabras. Lo que yo le diga a él o lo que él quiera decirme, no importa". Lo único que importa son los "resultados", añadió.

Por su lado, Jared Kushner, enviado y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, dijo que espera poder anunciar "en unas semanas" nuevos pasos en las negociaciones bajo mediación de Washington para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Realmente espero poder anunciar en unas semanas cuáles serán los próximos pasos. Y esperemos que eso nos acerque a un camino para avanzar", subrayó durante el foro Yalta European Strategy, en Kiev, el viernes por videoconferencia, en declaraciones que estaban bajo embargo hasta el sábado.

Kushner y Steve Witkoff viajaron a Moscú y luego -por primera vez- a Kiev el fin de semana pasado, con el objetivo de reactivar el proceso diplomático para poner fin a más de cuatro años y medio de guerra, desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

Zelenski también anunció que tiene previsto reunirse con Trump a finales de septiembre, mientras Washington impulsa nuevas conversaciones cara a cara entre Moscú y Kiev.

Con información de AFP.