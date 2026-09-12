Ataque Armado en Hermosillo Deja un Muerto y un Herido en Coloso Bajo

Un ataque armado registrado la noche del viernes en la colonia Coloso Bajo, en Hermosillo, dejó como saldo una persona sin vida y otra lesionada, informó la Policía Municipal.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Nueva Circulación y bulevar Jorge Valencia, donde un sujeto armado llegó al lugar y realizó varios disparos contra una de las víctimas.

El hombre fallecido era conocido con el apodo de “El Ardilla” y tenía 35 años. Durante la agresión, Andrés, de 38 años, también resultó lesionado por un impacto en la pierna derecha.

Tras el ataque, la persona lesionada se trasladó por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar, los elementos policiacos localizaron una mochila de color negro que presuntamente pertenecía al hombre fallecido. En su interior encontraron hierba verde seca, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

La zona fue asegurada por elementos de seguridad mientras se realizaban las primeras diligencias relacionadas con el ataque armado.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y establecer el móvil de la agresión.