Balaceras

Ataque Armado en Hermosillo Deja un Muerto y un Herido en Coloso Bajo

Un hombre de 35 años murió y otro de 38 resultó herido tras una agresión con disparos registrada la noche del viernes

Ataque Armado en Hermosillo Deja un Muerto y un Herido en Coloso BajoAtaque Armado en Hermosillo Deja un Muerto y un Herido en Coloso Bajo. Foto: N+

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Ataque en Hermosillo deja un muerto y un herido. La policía investiga el móvil de la agresión.

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