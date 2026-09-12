Con conciertos, cultura y gastronomía, Puebla se alista para el Grito de Independencia 2026; Además, el Gobierno Estatal confirmó la presentación gratuita de Gloria Trevi como parte de las celebraciones mexicanas. En N+ te decimos el horario y lugar en donde se realizará este espectáculo.

El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló a la artista invitada para estas Fiestas Patrias Mexicanas, la cual se presentará en el zócalo de la ciudad de Puebla.

Como parte de las celebraciones, el Centro Histórico de la capital poblana se llenó de adornos luminosos para que las personas puedan disfrutar del evento que se realiza año con año, además, habrá un corredor gastronómico de antojitos para que disfruten en familia del sabor que representa la cultura mexicana.

Este 15 de Septiembre de 2026, Puebla conmemorará la independencia de México a lo grande por lo que se realizará un concierto con los mejores éxitos de Gloria Trevi a partir de las 23:30 horas.

Los asistentes podrán cantar a todo pulmón las canciones de 'Pelo Suelto', 'Doctor Psiquiatra', 'Con los Ojos Cerrados', entre muchas otras.

🇲🇽 ¡Ya tenemos artista invitada para celebrar el Grito de Independencia! 🎉



Les compartimos que @GloriaTrevi será parte de esta gran noche. ❤️💚🤍



¡Te esperamos! 🙌🏼✨ pic.twitter.com/ZMaLHxrXep — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) September 12, 2026

La cita será en la explanada del zócalo de la ciudad de Puebla por lo que se recomienda llegar con tiempo de anticipación para alcanzar el mejor lugar para ver a la cantante mexicana.

Cabe destacar que la ceremonia del Grito de Independencia 2026 se prevé que inicie a las 22:50 horas, en donde el gobernador del estado Alejandro Armenta Mier encabezará el evento desde el Palacio Municipal, junto a su familia, integrantes de su gabinete y el presidente municipal José Chedraui Budib.

Además, Puebla estará de manteles largos por las Fiestas Patrias Mexicanas en todas sus cabeceras municipales; En estos eventos destacan la presentación de diversos artistas.

En San Pedro Cholula se presentarán los Kumbia Kings por el Grito de Independencia 2026, y por el cierre de la 76ª Feria Milenaria.

En Izúcar de Matamoros se realizará un evento en donde 'Patrulla 81' realizará un concierto, mientras que en Zacatlán estará de fiesta junto al Grupo Palomitos, Los Felinos del Paisa Maldonado y Sonido Famoso.

El Gobierno del Estado de Puebla invita a la ciudadanía a participar en estas celebraciones como parte del orgullo mexicano, en las cuales pide que se mantenga el orden y respeto para evitar incidentes.

Con información de N+

MCS