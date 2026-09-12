Espectáculos

Gloria Trevi Confirmada para Concierto del Grito de Independencia 2026 en Puebla

El Gobierno Estatal dio a conocer a la artista invitada para celebrar a México en estas fiestas patrias desde la capital poblana

Gloria Trevi en concierto en Puebla por el Grito de Independencia 2026.Gloria Trevi se presentará en Puebla por el Grito de Independencia 2026. Foto: Instagram @gloriatrevi

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El Grito de Independencia 2026 en Puebla se celebrará con un concierto de Gloria Trevi, fuegos artificiales y gastronomía.

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