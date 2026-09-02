Cultura

Así se Celebrará el Grito de Independencia 2026 en Cuetzalan, Puebla

Los organizadores de las fiestas patrias en el Pueblo Mágico dieron a conocer el programa de actividades y los artistas invitados.

Grito de Independencia Noche Mexicana 15 Septiembre 2026 Cuetzalan Puebla Artistas InvitadosFiestas Patrias 2026 en Cuetzalan, Puebla ¿Qué Artistas se Presentarán? Foto: Facebook Cuetzalan Pueblo Mágico. Comité Ciudadano 2024-2027

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cuetzalan celebra el Grito de Independencia 2026 con un espectáculo único: cabalgatas, mariachi y un show de pirotecnia. No te pierdas el Baile de Independencia con el Grupo DKDAS.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Así se Celebrará el Grito de Independencia 2026 en Cuetzalan, Puebla