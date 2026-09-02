Así se Celebrará el Grito de Independencia 2026 en Cuetzalan, Puebla

Se acerca la celebración de un aniversario más de la Independencia de México, y algunos municipios poblanos ya dieron a conocer las actividades con las que lo conmemorarán, tal es el caso de Cuetzalan.
En N+ Puebla te damos a conocer las actividades que se realizarán el próximo 15 de septiembre de 2026 durante la Noche Mexicana, además del grupo invitado que amenizará el Pueblo Mágico después del grito.
Las acciones iniciarán en el municipio ubicado en la Sierra Nororiental a las 16:30 horas con la Gran Cabalgata, continuando a las 18:00 con la Presentación de la Reina de los Charros.
A las 19:00 se realizará la Presentación de Candidatas a Reina del Café 2026, mientras que a las 22:00 horas dará un concierto gratuito el Mariachi Los Reyes de Oro.
La Ceremonia Oficial del Grito de Independencia iniciará a las 23:30 horas y al finalizar se podrá contemplar un Show de Pirotecnia Piromusical para posteriormente dar inicio al Baile de Independencia amenizado por el Grupo DKDAS.