Así se Celebrará el Grito de Independencia 2026 en Cuetzalan, Puebla

Se acerca la celebración de un aniversario más de la Independencia de México, y algunos municipios poblanos ya dieron a conocer las actividades con las que lo conmemorarán, tal es el caso de Cuetzalan.

En N+ Puebla te damos a conocer las actividades que se realizarán el próximo 15 de septiembre de 2026 durante la Noche Mexicana, además del grupo invitado que amenizará el Pueblo Mágico después del grito.

Las acciones iniciarán en el municipio ubicado en la Sierra Nororiental a las 16:30 horas con la Gran Cabalgata, continuando a las 18:00 con la Presentación de la Reina de los Charros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Fue La Noche que Nadie Duerme 2026

A las 19:00 se realizará la Presentación de Candidatas a Reina del Café 2026, mientras que a las 22:00 horas dará un concierto gratuito el Mariachi Los Reyes de Oro.

La Ceremonia Oficial del Grito de Independencia iniciará a las 23:30 horas y al finalizar se podrá contemplar un Show de Pirotecnia Piromusical para posteriormente dar inicio al Baile de Independencia amenizado por el Grupo DKDAS.

Para conocer más sobre las actividades que se realizarán durante las Fiestas Patrias en esta demarcación puedes consultar la página de Facebook oficial H. Ayuntamiento Cuetzalan del Progreso 2024-2027.

Con información de N+

GMAZ