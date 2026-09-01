Cultura

Se Acerca el Fin de la Década: Este 1 de Septiembre Inician ‘los Últimos 2020’

¿Aún te parece más cercano el año 2000 que el 2050? Hoy ha empezado el último tercio de la década de los 2020

Reloj de arenaEl 1 de septiembre marca el inicio del fin de la década.
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