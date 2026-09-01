Se Acerca el Fin de la Década: Este 1 de Septiembre Inician ‘los Últimos 2020’

Era el año 2000: Carlos Santana cosechaba decenas de premios por Supernatural, Eminem se convertía en el rey del rap con The Marshall Mathers LP y Radiohead cautivaba al público con el experimental Kid A. En las librerías, La fiesta del Chivo reforzaba el prestigio de Mario Vargas Llosa. En todos los cines se proyectaba Gladiador, aunque también circulaba Memento, la primera película de un desconocido Christopher Nolan.

Muchos lectores recordarán estos acontecimientos como si hubieran ocurrido ayer. En cambio, el año 2050 habrá de parecerles un punto demasiado lejano en el tiempo. No obstante, los hechos son exactamente al revés: el año 2050 ya es el punto más cercano del calendario, mientras que el inicio del milenio se aleja irremediablemente.

A escala global, fenómenos como el calentamiento global ya no son una amenaza distante, sino un presente ineludible. En la esfera personal, quienes fueron niños a finales del siglo XX acaso están más cerca de su muerte que de su nacimiento.

Por supuesto, este fenómeno es una ilusión provocada por el tiempo, aquella manifestación de la realidad que ordena los acontecimientos en una secuencia. Curiosamente, para la física, la diferencia entre pasado y futuro no siempre es relevante. Casi todos los fenómenos que estudia esta ciencia pueden interpretarse sin cambios en una dirección o en otra.

Según explica Carlo Rovelli en Siete breves lecciones de física, el tiempo solo existe cuando interviene un factor específico: el calor. La temperatura mide el movimiento de las partículas. Cuando están calientes, se mueven mucho; cuando están frías, están más quietas. Y el hecho de que la temperatura cambie es la chispa que enciende el tiempo:

“La diferencia entre pasado y futuro solo existe cuando hay calor. El fenómeno fundamental que distingue el futuro del pasado es el hecho de que el calor va de los objetos más calientes a los más fríos”.

Este 1 de septiembre se cumple una meta agridulce en el calendario: este día inicia el último tercio de la década. Nominalmente, esta década va del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2029.

A través de una publicación en X, la Enciclopedia Británica señaló que los diez años de la década pueden dividirse a grandes rasgos en intervalos de 40 meses.

El primer tercio va del primer segundo del 2020 al 30 de abril del 2023. El segundo ocurrió entre el 1 de mayo de aquel año y el 31 de agosto del 2026. Este 1 de septiembre empieza el último tramo de la década, que acabará el 31 de diciembre del 2029.

Este dato también significa que estamos más cerca del próximo eclipse total lunar, que ocurrirá el Año Nuevo del 2029, que del inicio de la pandemia de covid que marcó el inicio de estos años veinte.

Una peculiaridad de la palabra tiempo es que no hay una sola palabra en español que rime con ella de forma consonante. Motivado por esta rareza, Renato Leduc publicó en 1939 el soneto que consiguió lo imposible: rimar la palabra tiempo. El detalle es que el tiempo solo rima con el tiempo:

Sabia virtud de conocer el tiempo;

a tiempo amar y desatarse a tiempo;

como dice el refrán: dar tiempo al tiempo...

que de amor y dolor alivia el tiempo.