Cultura

Anuncian la Feria de Tlaxcala 2026; Estos Serán los Artistas Invitados

El gobierno estatal dio a conocer las fechas en que se realizará la mayor celebración de la entidad además de la cartelera completa.

Feria de Tlaxcala 2026 Fechas Actividades Conciertos Qué Artistas Invitados se PresentaránTodo lo que Debes Saber de la Feria de Tlaxcala 2026. Foto: Facebook Tlaxcala la Feria de Ferias 2026

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Prepárate para la Feria de Tlaxcala 2026, la celebración más grande del estado. Conciertos, corridas de toros y el esperado Concurso Nacional de Danzón.

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