Anuncian la Feria de Tlaxcala 2026; Estos Serán los Artistas Invitados

La Feria de Tlaxcala 2026, denominada por el gobierno estatal como ‘La Feria de las Ferias’ ya fue anunciada, y además de las fechas, ya fueron dadas a conocer la mayoría de sus actividades.

En N+ Puebla te damos todos detalles sobre la máxima celebración de la entidad tlaxcalteca, así como la cartelera completa de artistas invitados que se presentarán en el Teatro del Pueblo.

La Feria de Tlaxcala 2026 se realizará del 22 de octubre al 16 de noviembre y a continuación te daremos a conocer las actividades ya confirmadas por sus organizadores:

El 6 de noviembre se realizará el Tercer Concurso Nacional de Danzón a las 17:30 horas en el Teatro del Pueblo. La convocatoria establece que podrán participar parejas, hombre y mujer, de una edad mínima de 50 años, otorgándoles premios de hasta 10 mil pesos a los ganadores.

La Plaza de Toros Jorge 'El Ranchero' Aguilar será escenario de cuatro corridas de toros con destacadas figuras del toreo nacional e internacional en la Feria Taurina 2026 los días 24 de octubre, 1, 2 y 14 de noviembre.

El Domo del Teatro del Pueblo volverá a ser escenario de la Feria de las Paellas el próximo 13 de noviembre a las 14:00 horas. Este evento contará con las presentaciones de Yuri y el grupo Tren a Marte.

Por último, pero no menos importante, se dio a conocer la cartelera oficial del Teatro del Pueblo, iniciando del 22 al 26 de octubre con las presentaciones de la Banda MS, Alejandra Guzmán, Albertano y Bronco.

Las actividades continuarán el 29 de octubre con el show de Paw Patrol y Magic Castle, además el 4 de noviembre dará su concierto Moenia y un día después Amanda Miguel.

El 8 de noviembre se presentarán las Guerreras K-Pop, al siguiente día Espinoza Paz, el 14 de noviembre la Banda Cuisillos y el 16 para el cierre dará su concierto Gloria Trevi.

Para obtener más información de la Feria de Tlaxcala 2026, te recomendamos consultar su página oficial de Facebook: Tlaxcala la Feria de Ferias 2026.

Con información de N+

GMAZ