Cultura

Inicia Primer Congreso Nacional del Chile en Nogada en Exconvento de Puebla

El evento se desarrolla en el recinto al que la historia popular vincula con el nacimiento del platillo poblano a manos de monjas agustinas.

Las actividades concluyen el próximo 30 de agosto y el acceso es gratuito.Las actividades concluyen el próximo 30 de agosto y el acceso es gratuito. Foto: N+

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En Puebla, el Chile en Nogada se analiza desde su historia hasta su impacto cultural. Un congreso que revela los secretos de este platillo emblemático.

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