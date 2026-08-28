El Chile en Nogada sale de las cocinas y llega a las mesas de análisis, en un encuentro que busca estudiar la historia, tradición y el valor cultural de uno de los platillos más representativos de Puebla.

Durante tres días, investigadores, historiadores, especialistas en alimentación, chefs, cocineras tradicionales y artesanos hablarán respecto a lo que existe detrás de este emblemático alimento.

Este viernes 28 de agosto inició en el Museo de Arte Religioso Exconvento de Santa Mónica, el Primer Congreso Nacional ‘Los Chiles en Nogada, Gastronomía Mexicana, Patrimonio Cultural Inmaterial’.

Lo analizarán no solamente desde la gastronomía, sino también las dimensiones históricas, culturales, sociales, económicas y rituales.

El evento se desarrolla en el recinto al que la historia popular vincula con el nacimiento del Chile en Nogada a manos de monjas agustinas.

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Precisamente, uno de los objetivos del encuentro es reflexionar sobre el papel que tuvieron los conventos en el mestizaje de ingredientes, sabores y técnicas que terminaron por dar identidad a la cocina poblana.

El programa contempla conferencias magistrales sobre el platillo, los territorios culinarios y bioculturales, así como la gastronomía trigarante y la relación con Puebla, mesas de diálogo sobre las aportaciones de los monasterios a la cocina mexicana, la llegada de las especias, la ritualidad en la cocina tradicional y la gastronomía como patrimonio cultural inmaterial.

El congreso se realizará hasta el domingo 30 de agosto, con actividades de nueve de la mañana a cinco de la tarde y acceso gratuito.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR