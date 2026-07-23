Cultura

Feria del Chile en Nogada 2026 en San Andrés Calpan, Puebla ¿Cuánto Costará el Platillo?

En N+ Puebla te damos todos los detalles sobre este importante evento que se realizará en el municipio cercano al Volcán Popocatépetl.

Feria del Chile en Nogada 2026 San Andrés Calpan Puebla Fechas Precios ActividadesTodo lo que Debes Saber de la Feria del Chile en Nogada 2026 en San Andrés Calpan, Puebla. Foto: Facebook Gobierno De Calpan 2024 - 2027

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¡Descubre la Feria del Chile en Nogada 2026 en San Andrés Calpan! Deléitate con este platillo único cerca del Volcán Popocatépetl. Conoce fechas, precios y actividades culturales imperdibles.

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