Feria del Chile en Nogada 2026 en San Andrés Calpan, Puebla ¿Cuánto Costará el Platillo?

La temporada del Chile en Nogada ya inició en el estado de Puebla y los municipios que tradicionalmente lo preparan se alistan para recibir a visitantes que quieran probar este platillo.

Es por ello que cerca del Volcán Popocatépetl se realizará la Feria del Chile en Nogada 2026 organizada por autoridades municipales de San Andrés Calpan, y en N+ Puebla te traemos todos los detalles sobre este importante evento.

Feria del Chile en Nogada 2026 en San Andrés Calpan, Puebla: Fecha, Precios y Actividades

La Feria del Chile en Nogada 2026 en San Andrés Calpan, Puebla, se realizará todos los sábados y domingos del mes de agosto, es decir los días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30.

De acuerdo con los organizadores, el precio del platillo tendrá un incremento de aproximadamente 10 por ciento respecto al del año anterior que fue de 300 pesos, ya que algunos de los ingredientes aumentaron de precio drásticamente.

Durante la feria se instalarán 36 expositoras sobre la avenida 16 de Septiembre del municipio. Además, participarán 73 hogares artesanos, así como productores del campo que ofrecerán frutas de temporada y otros productos cultivados en la región.

El programa de la Feria del Chile en Nogada 2026 en San Andrés Calpan contempla presentaciones culturales, bailes folclóricos y la participación de los Voladores de Cuetzalan.

Anuncian Festival “Puebla en Nogada” en San Pedro Cholula

El Festival “Puebla en Nogada” en el municipio de San Pedro Cholula iniciará desde este 23 de julio con 10 cocineras tradicionales, universidades de gastronomía, historiadores, grupos artísticos y representantes de 35 países de Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina.

El sábado 25 de julio las cocineras buscarán romper un récord con la elaboración del chile en nogada más grande del mundo, con un peso aproximado de ocho toneladas. Además, se regalarán seis mil platillos mediante una dinámica.

Con información de N+

GMAZ