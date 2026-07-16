Presentan Feria del Chile en Nogada 2026 en Tochimilco, Puebla ¿Cuánto Costará el Platillo?

En el municipio de Tochimilco en Puebla a las faldas del volcán Popocatépetl existen más de 300 productores de la fruta necesaria para la elaboración del Chile en Nogada.

Aseguran que la producción de la manzana, durazno, pera y granada está garantizada, a pesar de las lluvias.

Presentan Feria del Chile en Nogada 2026 en Tochimilco

Invitan a consumir lo local en la feria que se llevará a cabo del 24 de julio al 20 de septiembre en la cabecera municipal y la comunidad de Santa Cruz Cuautomatitla.

La proyección es vender mil piezas con precio de 200 a 250 pesos. El municipio ofrece recorridos a huertas y el tradicional helado de Chile en Nogada.

¿Qué es el Chile en Nogada que se prepara en Puebla?

El Chile en Nogada es el platillo más emblemático de Puebla y uno de los más representativos de México.

Se conforma por un chile poblano relleno de picadillo dulce-salado, cubierto con una salsa blanca de nuez llamada "nogada" y decorado con granada y perejil.

El resultado son los 3 colores de la bandera: verde del chile y perejil, blanco de la nogada, y el rojo de la granada. No es postre ni un guisado picante. Es un platillo barroco conformado por ingredientes de la temporada entre julio y septiembre.

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JAPR