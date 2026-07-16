Presentan Feria del Chile en Nogada 2026 en Tochimilco, Puebla ¿Cuánto Costará el Platillo?

La producción de la manzana, durazno, pera y granada está garantizada, a pesar de la temporada de lluvias 2026.

El tradicional chile va capeado y bañado en nogada.El tradicional chile va capeado y bañado en nogada. Foto: N+

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La Feria del Chile en Nogada 2026 llega a Tochimilco. Aseguran buena producción de frutas pese a lluvias. Prueba el platillo por 200 a 250 pesos y apoya a más de 300 productores locales.

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