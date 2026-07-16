Anuncian la Gran Feria de la Manzana 2026 en Zacatlán, Puebla ¿Qué Artistas Invitados Llegarán?

La Sierra Norte de Puebla vivirá durante las próximas semanas grandes fiestas en algunos de sus municipios tal como ocurrirá en Zacatlán con la Gran Feria de la Manzana 2026.

En N+ Puebla te damos a conocer todos los detalles acerca de esta magna celebración en el Pueblo Mágico: las fechas en que se realizará y los artistas invitados que se presentarán.

Gran Feria de la Manzana 2026 en Zacatlán, Puebla: Fechas y actividades

La Gran Feria de la Manzana 2026 en el municipio de Zacatlán se llevará a cabo del 7 al 16 de agosto y contará con actividades tradicionales como la zona de venta de artesanías y la Ceremonia de Coronación de la Reina, misma que se realizará el 8 de agosto.

También se tiene previsto llevar a cabo la Celebración de la Virgen de la Asunción el 15 de agosto en su templo, y el tradicional Desfile de Carros Alegóricos por las calles principales de la demarcación.

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Artistas invitados a la Gran Feria de la Manzana 2026 en Zacatlán, Puebla

Durante los 10 días que durará la Gran Feria de la Manzana 2026 en Zacatlán se tienen programados nueve artistas invitados que se presentarán y una función de lucha libre, quedando la cartelera de la siguiente manera:

Bryndis x Siempre - 7 de agosto

Luis Alfonso Partida “El Yaki” - 8 de agosto

El Trono de México - 9 de agosto

Lucha Libre - 10 de agosto

Las Guerreras K-Pop - 11 de agosto

Grupo Aroma - 12 de agosto

La Arrolladora - 13 de agosto

El Bogueto -14 de agosto

Yuridia - 15 de agosto

Espinoza Paz - 16 de agosto

Para poder entrar a disfrutar de estos conciertos habrá un acceso general de 100 pesos, y dependiendo del artista y la cercanía al horario dicho precio va aumentando. Puedes consultar esta información en la cuenta oficial de La Gran Feria de la Manzana Zacatlán.

Con información de N+

GMAZ