Anuncian la Gran Feria de la Manzana 2026 en Zacatlán, Puebla ¿Qué Artistas Invitados Llegarán?

En N+ Puebla te damos todos los detalles acerca de la mayor celebración de este Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Norte poblana.

Gran Feria de la Manzana 2026 Zacatlán Puebla Artistas Invitados Fechas ActividadesTodo lo que Debes Saber de la Gran Feria de la Manzana 2026 en Zacatlán, Puebla. Foto: Facebook Gobierno Municipal de Zacatlán

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Descubre la magia de Zacatlán en la Gran Feria de la Manzana 2026. Del 7 al 16 de agosto, disfruta de artistas como Yuridia y Espinoza Paz. ¡No te lo pierdas!

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