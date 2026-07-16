4 Pueblos Mágicos en Sierra Nororiental de Puebla: Cómo Llegar y Costo de Casetas en Verano 2026

Empezaron las Vacaciones de Verano 2026 y en Puebla existen atractivos para disfrutar con la familia, sin salir de la entidad. En N+ Puebla te contamos sobre los cuatro pueblos mágicos del lado nororiental de la sierra, cómo llegar y el precio de las casetas.

La zona norte del estado del lado oriente cercano a Veracruz, se encuentran los municipios de Cuetzalan, Teziutlán, Tetela de Ocampo y Tlatlauquitepec.

¿Qué hacer en Cuetzalan y cómo se llega desde la capital poblana?

En Cuetzalan del Progreso es posible apreciar y conocer sobre la cultura indígena de la sierra, y rituales como el de los Voladores.

Entre los puntos más visitados destacan la Zona Arqueológica de Yohualichan, la Parroquia de San Francisco de Asís, el Santuario de Guadalupe, el Tianguis dominical, y actividades de aventura como las cascadas y grutas para practicar senderismo.

Para llegar son cuatro casetas de peaje:

Amozoc III ($107 MXN

Cuapiaxtla: $122 MXN

Payuca: $106 MXN

Zaragoza: $36 MXN

¿Qué se puede hacer en Tetela de Ocampo y cómo llegar?

Tetela de Ocampo es un Pueblo Mágico de la Sierra de Puebla conocido por sus montañas, neblina, cascadas y su importante historia durante la Batalla del 5 de Mayo.

Entre sus principales atractivos están las Cascadas de Aconco, y el Mirador Cerro Zoyayo. Es un lugar ideal para practicar senderismo y rappel.

Para llegar a Tetela de Ocampo, la mejor ruta es salir por la autopista a Amozoc, tomar la desviación a Apizaco y Tlaxco en Tlaxcala, y el costo de peaje es de 171 pesos.

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¿Cuánto cuesta viajar a Tlatlauquitepec y Teziutlán en Puebla?

Para llegar a los pueblos mágicos de Tlatlauquitepec y Teziutlán la ruta es muy similar y el costo en peaje es el mismo:

Amozoc III: $107 MXN

Cuapiaxtla: $122 MXN

Payuca: $106 MXN

Teziutlán es conocido como “La Perla de la Sierra” es un pueblo famoso por sus paisajes cubiertos de niebla, arquitectura histórica, cascadas y riqueza gastronómica. Entre sus atractivos está la Catedral de Santa María de la Asunción y el Santuario de Nuestra Señora del Carmen.

Por su parte a Tlatlauquitepec se le conoce como el "Jardín de la Sierra Poblana" y se considera uno de los Pueblos Mágicos más bellos de Puebla por su arquitectura colonial y gastronomía serrana. Su punto más emblemático es el Exconvento y Parroquia de Santa María de la Asunción.

Con información de N+

JAPR