4 Pueblos Mágicos en Sierra Nororiental de Puebla: Cómo Llegar y Costo de Casetas en Verano 2026

Cuetzalan del Progreso, es uno de los puntos más atractivos por naturaleza, cultura indígena, arquitectura y actividades de aventura.

Cuetzalan del Progreso es uno de los sitios más visitados de la Sierra.Cuetzalan del Progreso es uno de los sitios más visitados de la Sierra. Foto: Pexels | Ilustrativa

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Descubre los Pueblos Mágicos de la Sierra Nororiental de Puebla: Cuetzalan, Teziutlán, Tetela de Ocampo y Tlatlauquitepec. Naturaleza, cultura y aventura te esperan. ¿Listo para explorar?

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