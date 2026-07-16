Feria de Verano León 2026: Cartelera de Artistas, Fechas, Horarios y Actividades en Guanajuato

Por quinto año consecutivo se llevará a cabo la Feria de Verano en las instalaciones del recinto ferial y Distrito León MX, será del 17 de julio al 2 de agosto, la entrada será gratuita.

Feria de Verano León 2026: Fechas, Horarios y ActividadesFeria Estatal de León / Facebook

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Comienza la temporada vacacional con la Feria de Verano León 2026. Entrada gratuita, conciertos diarios y una temática espacial te esperan del 17 de julio al 2 de agosto. ¡No te lo pierdas!

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