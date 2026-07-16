Este viernes da inicio la Feria de Verano en León, la cual se llevará a cabo desde el 17 de julio hasta el dos de agosto, las entradas serán gratuitas. Para comenzar la temporada vacacional en León, Guanajuato, se realizará durante dos semanas la Feria de Verano 2026 en León.

El espacio exterior será la temática de la feria de verano este año

Esta es la quinta edición de manera ininterrumpida, en donde se realizarán diversas actividades para la familia, como talleres o juegos mecánicos.

La temática de este año será el espacio exterior, por lo que los visitantes podrán recorrer zonas con decoraciones y escenarios del espacio para niñas, niños y adultos.

En la Velaria de la Feria, recinto ferial y Distrito León MX, serán los lugares donde se instalarán los juegos mecánicos, comercios, actividades interactivas y más.

Feria Estatal de León / Facebook

Artistas que se presentarán en La Feria de Verano 2026 de León

En la Velaria de La Feria, se presentarán los siguientes artistas durante las dos semanas de festividades.

- 17 de julio: Sonora All Star.

- 18 de julio: Al Mando (Tributo a Grupo Frontera).

- 19 de julio: Las de Juanga.

- 20 de julio: Say Ocean.

- 21 de julio: La Compe.

- 22 de julio: Danzonera La Playa.

- 23 de julio: Tributo a Creedence by Sombre de Tombtone.

- 24 de julio: Wicca Pop.

- 25 de julio: Y La Fiesta Comenzó, tributo a Timbiriche.

- 26 de julio: Los Duques Norteño Banda.

- 27 de julio: Vintage Coctel.

- 28 de julio: Zektor Norteño.

- 29 de julio: Los Panchos.

- 30 de julio: Paty Ibarra.

- 31 de julio: El Ultra Ska.

- 1 de agosto: La Kúspide con K.

- 2 de agosto: Mariachi Juvenil Camperos.

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Los conciertos iniciarán a las 8:30 de la noche y también serán gratis como la entrada a la feria en general.