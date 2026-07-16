Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 16 de Julio 2026: Autopistas con Bloqueos

Toma precauciones: Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 16 de julio de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados por el país.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera de México.

En N+ te mantenemos informado sobre la situación vial en la República Mexicana.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy jueves:

05:14 horas: En Oaxaca, cierre parcial de la circulación por accidente en el km 267+500, de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, a la altura del aeropuerto de Ciudad Ixtepec, municipio El Espinal.

05:38 horas: En la autopista Tijuana-Ensenada, km 41, cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de incidente (fuga de agua). Rutas disponibles: Dirección Tijuana, a la altura del km 49; dirección Ensenada, a la altura de la Plaza de Cobro Rosarito.

05:51 horas: En el Libramiento Ciudad Valles-Tamuín, km 118, reducción de carriles en la gaza de salida al Poblado de Tamuín por atención de accidente (choque de tracto camión contra barrera metálica).

05:52 horas: En la autopista Isla-Acayucan, reducción de carriles en el km 163, dirección Isla, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

05:55 horas: Neblina en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, en la zona de las Cumbres de Maltrata.

07:26 horas: Reducción de carriles en la autopista Navojoa-Ciudad Obregón, en la Plaza de Cobro Fundición, ambos sentidos, por labores de mantenimiento.

07:29 horas: Cierre parcial de la circulación en Oaxaca tras percance cerca del km 218+200, de la carretera Pinotepa Nacional-Salina Cruz, a la altura del poblado Palotada, municipio de San Pedro Pochutla.

07:59 horas: En Tlaxcala, cierre parcial de la circulación por accidente cerca del km 183+700, de la carretera Libramiento Norte de la CDMX, a la altura del municipio de Calpulalpan.

08:18 horas: En la autopista México-Puebla, km 68, dirección Puebla, reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada).



SPB