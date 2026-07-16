Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 16 de Julio 2026: Autopistas con Bloqueos

Aquí te informamos cuáles son las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este jueves

Accidente en la carretera Acatlán de Juárez-Colima, municipio Usmajac, el 15 de julio de 2026- Foto: X @GN_CarreterasAccidente en la carretera Acatlán de Juárez-Colima, municipio Usmajac, el 15 de julio de 2026- Foto: X @GN_Carreteras

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¡Atención conductores! Hoy 16 de julio, varias carreteras de México están cerradas por accidentes y manifestaciones. Consulta las rutas alternas y evita retrasos en tu viaje.

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