¿Qué Hacer en Vacaciones 2026? Lista Completa de Todos los Barrios Mágicos de la CDMX

No siempre hay que abandonar la Ciudad de México para conocer sitios turísticos atractivos, ideales para dedicarles un fin de semana. o incluso un solo día para desconectar de las obligaciones diarias.

Te contamos más sobre los barrios mágicos de CDMX, cuáles son, cuántos son y qué actividades puedes realizar en ellos.

¿Qué son los barrios mágicos?

Uno de los proyectos de promoción turística más importantes para el país ha sido el de pueblos mágicos. Esta denominación ha permitido que muchos municipios pequeños de toda la República hayan prosperado gracias a los visitantes que buscan atracciones cercanas, ideales para un fin de semana, a precios asequibles y en entornos seguros.

De forma análoga, el gobierno de la Ciudad de México cuenta con un programa de barrios mágicos, que reconoce a aquellas zonas de la capital que ameritan una visita, por su valor cultural, sus sitios históricos, su gastronomía y sus tradiciones.

La primera lista de barrios mágicos de la Ciudad de México fue lanzada por iniciativa del gobierno capitalino en 2011. Las autoridades del entonces Distrito Federal nombraron al pueblo de Santa María Magdalena Atlitic, en Magdalena Contreras, como el primer sitio de la capital que obtenía esta denominación.

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¿Cuántos barrios mágicos hay en CDMX?

Magdalena Atlitic, uno de los cuatro pueblos originarios de su alcaldía, cuenta con una iglesia de estilo mudéjar del siglo XVIII, así como el acceso al parque de Los Dinamos, donde late el único río vivo de la Ciudad de México, el Magdalena. Estas características pueden dar una idea de qué clase de sitios honra la etiqueta de barrio mágico. Desde entonces, se han sumado una veintena de colonias icónicas de la capital.

Hoy en día son 21 barrios mágicos repartidos entre las 16 alcaldías.

En la lista hay sitios tan variados como La Merced, barrio con raíces en la antigua Tenochtitlán y célebre convento de República de Uruguay. También se encuentra el barrio de Tacuba, donde se encuentra el Árbol de la Noche Triste; o Santa María la Ribera, coronado por el Kiosco Morisco.

¿Cuáles son los barrios mágicos de la Ciudad de México?

Te presentamos la lista de todos los barrios mágicos de la Ciudad de México, así como la alcaldía en la que se ubican: