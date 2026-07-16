¿Qué Hacer en Vacaciones 2026? Lista Completa de Todos los Barrios Mágicos de la CDMX

¿Has visitado todos los barrios mágicos de CDMX? Te decimos cuántos son, dónde están y qué puedes conocer en ellos

Quiosco Morisco de la Santa María La Ribera¿Cuáles son los barrios mágicos de Santa María La Ribera? Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que CDMX tiene 21 barrios mágicos? Explora lugares icónicos como Roma-Condesa y San Ángel, llenos de historia y sabor. Perfectos para un fin de semana inolvidable.

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