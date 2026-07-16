Recepcionista Denuncia a Empresario que la Insulta y Golpea en Santa Fe, CDMX; SSC Investiga

El video de un hombre que insulta y agrede a una mujer que atiende la recepción de un complejo de lujo en Santa Fe, Cuajimalpa, ha causado indignación después de que se diera a conocer y se viralizara.

Se trata de una mujer de 40 años quien fue agredida físicamente y verbalmente por un empresario.

En el video se escucha la forma en la que le habla a la recepcionista del hotel Park Life Paradox, a quien insulta, pega en la boca, arrebata el celular y se lo avienta al suelo para segundos después agredirla físicamente.

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del hotel, mientras que se observa que el personal de seguridad del lugar no interviene para ayudar a la víctima, quien llora por la situación.

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SSC investiga el caso

Tras lo ocurrido, la secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX indicó que, respecto a la difusión del video en redes sociales donde se observa a un hombre que agrede a la recepcionista de un residencial localizado en la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, personal del sector ya realizó una entrevista con la trabajadora de 40 años de edad, así como con el gerente del establecimiento, para brindarles la asesoría y acompañamiento necesarios.

Además, indicó que la Fiscalía CDMX ya realiza la investigación correspondiente y coordina la implementación de las medidas de protección necesarias.

Y se instruyó a la Dirección General de Seguridad Privada de la SSC a iniciar una investigación de la empresa que ofrece servicios en el departamento turístico y realizar una verificación de su estatus para integrarlo a las indagatorias que deriven de la denuncia.

¿Quién es el presunto agresor?

El agresor ha sido presuntamente identificado como Jorge Octavio Cortés, un empresario del sector inmobiliario en Sinaloa.