Recepcionista Denuncia a Empresario que la Insulta y Golpea en Santa Fe, CDMX; SSC Investiga

El caso se viralizó después de que se diera a conocer un video del hombre insultado y agrediendo a la mujer que atendía la recepción

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Video Exhibe Agresión a Recepcionista en Hotel de Santa Fe: Víctima Denuncia y SSC Investiga a Empresario