Liga MX Hace Oficial que Se Elimina el Ascenso y Descenso para la Temporada 2026-2027

Aunque anteriormente se había mencionado que se analizaba que regresara el ascenso, luego de las quejas de algunos equipos de la llamada Liga de Expansión, este miércoles 15 de julio la Liga MX hizo oficial que se acabó el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Un día antes del arranque del Torneo Apertura 2026, la Liga MX compartió su Reglamento de Competencia para la Temporada 2026-2027. Y en el artículo 35 se deja en claro que oficialmente no habrá posibilidad de que los equipos de Segunda División suban a la primera categoría, ni viceversa:

“Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, a partir de la Temporada 2026-2027, los clubes que integran la Liga MX no descenderán a Expansión MX; asimismo, los clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX”, explica.

Oficial: Liga MX Elimina Ascenso y Descenso para Temporada 2026-2027, ¿Qué Significa Este Cambio de Reglas?

La decisión publicada en el reglamento de competencia de la Liga MX no es una sorpresa, pese a que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) detalló el 4 de septiembre de 2025 que el ascenso y descenso en el futbolmexicano tenía que regresar.

Sin embargo, más adelante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió un fallo definitivo en contra de la apelación presentada por seis clubes de la Liga Expansión MX, que buscaban la reinstauración inmediata del sistema de ascenso y descenso en el futbol mexicano.

En este indicaron que el ascenso y descenso en la Liga MX no volverá en el 2025. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) "festejó" el "revés definitivo" del TAS de la apelación del Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UDG.

En el 2020, la Federación Mexicana de Futbol suspendió el modelo de ascenso y descenso bajo el argumento de problemas económicos derivados de la pandemia por COVID-19, esto fue implementado por un periodo de 5 años.

Los cambios contemplaron 6 temporadas, la primera con el torneo Guardianes 2020 y terminaba con el Apertura 2025. Sin embargo, hasta la fecha sigue vigente el no descenso.

Cabe señalar que el TAS resolvió que la suspensión del ascenso y descenso, acordada por la Asamblea General de la FMF en abril de 2020, seguirá vigente hasta la temporada 2025-2026. Y ahora, este miércoles 15 de julio, la Liga MX dio a conocer que al menos durante la temporada 2026-2027 todo seguirá igual.

Con información de N+