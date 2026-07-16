Liga MX Hace Oficial que Se Elimina el Ascenso y Descenso para la Temporada 2026-2027

A un día del arranque del Torneo Apertura, la Liga MX publicó su reglamento de competencia, en el que se deja claro que no habrá ascenso ni descenso. Esto sabemos

Ya se hizo oficial que no habrá ascenso ni descenso en la Temporada 2026-2026 del futbol mexicanoYa se hizo oficial que no habrá ascenso ni descenso en la Temporada 2026-2026 del futbol mexicano. Foto: Liga MX

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¡Impactante! Liga MX elimina el ascenso y descenso para 2026-2027. ¿Qué significa este cambio para el fútbol mexicano? Descubre más sobre esta decisión histórica.

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