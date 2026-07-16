Sacerdote se Hace Pasar por Personaje Infantil para Abusar de Menor en CDMX

La Fiscalía de la Ciudad de México, informó sobre la detención y vinculación a proceso de Enrique “N”, un sacerdote que es señalado de agredir sexualmente a una menor de edad en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las autoridades, la denuncia fue presentada el 4 de junio de 2026, por la madre de la víctima, de 17 años de edad.

“Mediante entrevistas, dictámenes periciales, labores de seguimiento técnico y otras diligencias, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de Enrique “N” en los hechos y obtener una orden de aprehensión en su contra”, confirmó.

¿Cómo descubrieron la agresión del sacerdote en contra de la menor?

Según las investigaciones, en la denuncia la mamá relató que el 8 de enero de este año, encontró en el teléfono celular de su hija conversaciones de contenido sexual con un contacto identificado como "Winnie Poo".

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Por lo tanto, luego de indagar sobre la persona que se hacía pasar por ese personaje, su hija le confesó que se trataba del sacerdote Enrique “N”.

“Quien la habría obligado a realizar actos de índole sexual en cuatro ocasiones”, indicaron las autoridades.

Por está razón, se iniciaron las investigaciones y agentes de la Policía de Investigación (PDI), lograron su aprehensión el 9 de julio de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la audiencia celebrada días después, la Fiscalía CDMX formuló imputación y presentó los datos de prueba recabados, con los que la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Enrique "N".

Además, al sacerdote se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Arquidiócesis abre investigación

Luego de darse a conocer la detención del sacerdote Enrique “N”, la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, emitió un comunicado en el que señala que no ha sido notificada formalmente por las autoridades competentes.

No obstante, manifiesta su total disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y la procuración de justicia.

Asimismo, señaló que el Cardenal Carlos Aguiar Retes instruyó iniciar una investigación previa interna (bajo el derecho canónico y los procedimientos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe).

“Se adoptarán medidas cautelares pertinentes sin interferir con las investigaciones de las autoridades civiles”, indicó.

También expresó su cercanía y apoyo con la víctima menor de edad y su familia, haciendo un llamado para no difundir datos de la menor, para evitar su revictimización. En tanto, se reconoce el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso del sacerdote.

"La Arquidiócesis se abstendrá de emitir juicios anticipados o revelar su identidad mientras las autoridades desarrollen las diligencias correspondientes", puntualizó.

EPP