EUA Anuncia Arancel de 25% a Brasil; Lula Rechaza Impuestos y Activa Ley de Reciprocidad

La orden exime algunos bienes que no se producen en Estados Unidos o que, según temen funcionarios, podrían alterar las cadenas de suministro

ArancelesEl secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró las tarifas y argumentó que fueron un castigo porque Lula antepuso su "ego", en lugar de negociar. Foto: Reuters.
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