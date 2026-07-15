Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy: Ganadores Sorteo Mayor 4020 de la Selección Mexicana

La euforia por la Selección Mexicana que participó en el Mundial 2026 continúa. Ahora la Lotería Nacional la ha homenajeado con un "cachito" del Sorteo Mayor 4020 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor. Y en N+ te damos a conocer los resultados de este 14 de julio de 2026.

En la presentación del billete, la Lotería Nacional indicó que la Selección Mexicana de Futbol 2026 representa el orgullo, la identidad y la pasión de millones de aficionados que encuentran en el deporte un motivo de unión, esperanza y celebración.

Dado que tras enfrentar a Inglaterra en el Estadio CDMX, la Selección Mexicana quedó fuera del Mundial 2026, los aficionados se reunieron el pasado domingo en el Ángel de la Independencia para agradecer a los jugadores su entrega y la ilusión que les hicieron vivir bajo el lema "¿Y si sí?".

¿Ya tienes tu cachito de la Lotería Nacional con la Selección Mexicana que participó en el Mundial 2026? Conoce la lista de ganadores del Sorteo Mayor 4020. Foto: Facebook Lotería Nacional.

¿A qué hora inicia y dónde ver el Sorteo Mayor 4020 de Lotería Nacional?

Tal como ha ocurrido con otras ediciones del Sorteo Mayor, este martes 14 de julio la ceremonia de Premiación de la Lotería Nacional iniciará en punto de las 20:00 horas.

A través del canal de Youtube de Lotería Nacional (Lotenal) se podrá seguir la transmisión en vivo del Sorteo Mayor 4020, donde los Niños Gritones darán a conocer a los ganadores y premios que obtuvieron.

Sólo hay que entrar a la cuenta de Youtube de la Lotenal y ahí ubicar el video con la Leyenda "Sorteo Mayor 4020: Selección Mexicana de Futbol 2026" en el apartado "En Directo".

Minutos antes de las 20:00 horas, se habilitará la transmisión para observar los preparativos de las urnas de donde habrán de salir los números ganadores.

Si aún no estás familiarizado con la dinámica de este sorteo, conoce los resultados de la Lotería Nacional del pasado martes 7 de julio o bien consulta el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Julio, donde se enlistan todas las rifas que hay durante este mes.

Resultados Lotería Nacional 14 de Julio 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4020

A partir de las 20:00 horas podrás hallar en este apartado el listado con todos los números ganadores del Sorteo Mayor 4020 de la Lotería Nacional. Así como los montos que obtuvieron.

Los Niños Gritones también darán a conocer el número que obtuvo el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

El número 49567 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 32834 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 17254 obtiene premio de 900, 000.

El número 56955 obtiene premio de 240, 000.

El número 50446 obtiene premio de 240, 000.

El número 49775 obtiene premio de 240, 000.

El número 53296 obtiene premio de 240, 000.

El número 36874 obtiene premio de 120, 000.

El número 54056 obtiene premio de 120, 000.

El número 14654 obtiene premio de 120, 000.

El número 54159 obtiene premio de 120, 000.

El número 01526 obtiene premio de 120, 000.

¿Cuánto cuesta un "cachito" del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional?

El costo del "cachito" o billete de este sorteo de la Lotería Nacional que se celebra cada martes, depende de si compras una pieza o la serie completa (20 cachitos).

Un cachito tiene un costo de 30 pesos y con él puedes ganar hasta 350 mil pesos. Mientras que una serie cuesta 600 pesos, y puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

En cambio, si inviertes mil 800 pesos en tres series (es decir, 60 cachitos) puedes llevarte el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

SARR