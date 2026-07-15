Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy: Ganadores Sorteo Mayor 4020 de la Selección Mexicana

La euforia por la Selección Mexicana que participó en el Mundial 2026 continúa. Ahora la Lotería Nacional la ha homenajeado con un "cachito" del Sorteo Mayor 4020 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor. Y en N+ te damos a conocer los resultados de este 14 de julio de 2026.
En la presentación del billete, la Lotería Nacional indicó que la Selección Mexicana de Futbol 2026 representa el orgullo, la identidad y la pasión de millones de aficionados que encuentran en el deporte un motivo de unión, esperanza y celebración.
¿A qué hora inicia y dónde ver el Sorteo Mayor 4020 de Lotería Nacional?
Tal como ha ocurrido con otras ediciones del Sorteo Mayor, este martes 14 de julio la ceremonia de Premiación de la Lotería Nacional iniciará en punto de las 20:00 horas.
A través del canal de Youtube de Lotería Nacional (Lotenal) se podrá seguir la transmisión en vivo del Sorteo Mayor 4020, donde los Niños Gritones darán a conocer a los ganadores y premios que obtuvieron.
Sólo hay que entrar a la cuenta de Youtube de la Lotenal y ahí ubicar el video con la Leyenda "Sorteo Mayor 4020: Selección Mexicana de Futbol 2026" en el apartado "En Directo".
Minutos antes de las 20:00 horas, se habilitará la transmisión para observar los preparativos de las urnas de donde habrán de salir los números ganadores.