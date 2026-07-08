Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 7 de Julio 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4019

Hoy se juega el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor; consulta la lista completa de ganadores a partir de las 20:00 horas

Sorteo Mayor 4019 de Lotería Nacional Hoy 7 de Julio 2026Conoce los resultados del Sorteo Mayor 4019 de la Lotería Nacional de Hoy 7 de Julio 2026. Foto: Facebook Lotería Nacional.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+