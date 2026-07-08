Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 7 de Julio 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4019

Hoy el Sorteo Mayor 4019 entregará 21 millones de pesos al ganador del Premio Mayor, así que si compraste cachito mantente pendiente porque en N+ te damos a conocer la lista completa de billetes premiados de la Lotería Nacional (Lotenal) de este 7 de julio de 2026.

En total 60 mil números participan en el Sorteo Mayor que se celebra todos los martes y entrega 66 millones 99 mil pesos repartidos en más de 18 mil premios, incluido el Premio Mayor.

Ya sea que hayas comprado un cachito o la serie completa, debes saber que en esta rifa uno de cada tres boletos sale premiado, y para que te familiarices con la dinámica te compartimos los resultados del Sorteo Mayor del 30 de junio, así como dónde cayó el Premio Mayor el pasado martes.

Si compraste "cachito" para el Sorteo Mayor 4019 de la Lotería Nacional, conoce aquí la lista completa de ganadores. Foto: Cuartoscuro.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Mayor 4019 de Lotería Nacional En Vivo?

Será en punto de las 20:00 horas cuando inicie la ceremonia de premiación del Sorteo Mayor 4019 de la Lotería Nacional de hoy 7 de julio de 2026, que rinde homenaje al 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Para que todos aquellos que compraron "cachito" puedan conocer qué números resultaron premiados, la Lotería Nacional habilitó una transmisión para seguir el Sorteo Mayor 4019 en vivo. Sólo hay que entrar al canal de Youtube de Lotenal y ubicar el video con la leyenda "Sorteo Mayor no. 4019: 80° Aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas".

También puedes seguir la transmisión en directo en el video que se muestra a continuación.

Lista de Premios Lotería Nacional de Hoy 7 de julio 2026: Resultados Sorteo Mayor 4019

Si compraste "cachito" para la Lotería Nacional, a partir de las 20:00 horas hallarás en este apartado el listado completo con todos los ganadores del Sorteo Mayor 4019.

Serán los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional los que den a conocer los números ganadores y montos que obtuvieron. Por lo que vale la pena que estés pendiente de las actualizaciones.

El número 06640 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 11701 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 36475 obtiene premio de 900, 000.

El número 19131 obtiene premio de 240, 000.

El número 59027 obtiene premio de 240, 000.

El número 58943 obtiene premio de 240, 000.

El número 57077 obtiene premio de 240, 000.

El número 35331 obtiene premio de 120, 000.

El número 29699 obtiene premio de 120, 000.

El número 14249 obtiene premio de 120, 000.

El número 31205 obtiene premio de 120, 000.

El número 58386 obtiene premio de 120, 000.

¿Cuánto ganas en el Sorteo Mayor 4019 de Lotería Nacional?

Según el tipo de boleto que compres será el premio que obtengas. Mientras que al adquirir un "cachito" cuyo costo es de 30 pesos, puedes ganar 350 mil pesos. Aquellas personas que hayan invertido 600 pesos en una serie (20 cachitos) obtendrán 7 millones de pesos.

En total, cada martes se reparten 18 mil 760 premios por Sorteo Mayor.

Finalmente, quienes hayan comprado tres series (60 cachitos) en mil 800 pesos, tienen oportunidad de ganar hasta 21 millones de pesos.

SARR