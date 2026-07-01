Ganador de 21 Millones de Pesos: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 30 de Junio?

Consulta en qué lugares salieron los billetes premiados del Sorteo Mayor 4018 de la Lotería Nacional 30 de junio 2026 por el Día de la Guardia Nacional

Checa Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 30 de Junio 2026 del Sorteo 4018El Sorteo Mayor 4018 de la Lotería Nacional se realizó este 30 de junio. Foto: Lotería Nacional

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Ganador de 21 Millones de Pesos: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 30 de Junio 2026 del Sorteo 4018?