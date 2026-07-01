Ganador de 21 Millones de Pesos: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 30 de Junio?

Se realizó el Sorteo Mayor 4018 por el Día de la Guardia Nacional y en caso de que hayas comprado un boleto, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional del 30 de junio de 2026 y cómo buscar tu boleto en la lista completa de ganadores.

El Salón de Sorteos en CDMX vivió una nueva rifa, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con la lista de ganadores. También puedes consultar en qué lugares salieron los billetes premiados del Sorteo Zodiaco Especial 1750.

¿Qué número cayó en la Lotería Nacional 30 de junio 2026?

El boleto ganador del Sorteo Mayor 4018 tuvo el número 39593, el cual se llevó el premio mayor de la Lotería Nacional que fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, es posible llevarse hasta 350 mil pesos. Esta es la lista de premios del Sorteo Mayor 4018 que se reparten:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series. Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series. Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series. 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series. 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series.

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 30 de junio?

El billete con el número 39593, el cual ganó el premio mayor de 21 millones de pesos en sus tres series, se vendió en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron los boletos con esta cifra, de acuerdo con la mascarilla de la Lotería Nacional:

La Serie 1 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Cuernavaca, Morelos.

Las Series 2 y 3 se distribuyeron a través de medios electrónicos.

El 'cachito' con el número 20156 fue el ganador del segundo premio de la Lotería Nacional 30 de junio de 2026, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series. Estos boletos se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Serie 1 se puso a la venta en el Expendio Local No. 731, a cargo de la C. Araceli Ortega Pérez, establecido en Calle Enrique Rébsamen No. 446, Local “A”, sobre Diagonal de San Antonio, Col. Narvarte, CDMX.

La Serie 2 se distribuyó en la Agencia Expendedora en Mérida, Yucatán.

La Serie 3 se vendió a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4018 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 32063, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

Las Series 1 y 2 se pusieron a la venta en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León.

La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

¿Cómo ver la lista de premios de la Lotería Nacional 30 de junio?

La lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores se puede checar en el documento oficial de la Lotería Nacional del Sorteo Mayor 4018 en PDF en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4018.pdf.

Ahí, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio. También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio del sorteo de la siguiente manera:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 30 de junio de 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP