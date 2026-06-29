Premio Mayor de Lotería Nacional: ¿Dónde Cayó y Cómo Ver Lista de Premios de 43 Millones?

Se realizó el Sorteo Zodiaco Especial 1750 de la Lotería Nacional este 28 de junio de 2026 con los cachitos coleccionables 17 y 18 del Álbum Retro futbolero, y si compraste un billete o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 11 millones de pesos y cómo ver la lista de premios.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres también puedes consultar los del Sorteo Superior 2888, realizado el pasado viernes 26 de junio 2026.

El Sorteo Zodiaco Especial se realiza un domingo al mes y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios diferentes.

¿Cómo ganar el premio mayor de la Lotería Nacional 28 de junio?

Comprando una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 millones de pesos, mientras que con un cachito tienes la oportunidad de ganar hasta 550 mil pesos. Estos son los premios que se entregan a una sola serie:

Premio Mayor: 11 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.5 millones de pesos Dos terceros lugares: 400 mil pesos 2 ganadores de 200 mil pesos 2 ganadores de 140 mil pesos 2 ganadores de 120 mil pesos 3 ganadores de 100 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 28 de junio?

El número ganador del Sorteo Zodiaco Especial 1750 fue Libra 0490, el cual se llevó el premio mayor de 11 millones de pesos. La serie única de este boleto fue entregado para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora.

Los dos ganadores de los segundos premios de la Lotería Nacional 28 de junio 2026 de 1.5 millones de pesos cada uno, fueron los boletos Leo 8857 y Aries 4323, los cuales cayeron de la siguiente manera:

Leo 8857.La serie fue entregada para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora.

Aries 4323. Este boleto se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Mazatlán, Sinaloa.

Por último, se rifaron otros dos terceros premios de 400 mil pesos en el Sorteo Zodiaco Especial 1750 y los ganadores fueron para los boletos Cáncer 5577 y Géminis 7832, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Cáncer 5577. Este boleto fue entregado para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora al C. Noé Aguilar Rodríguez.

Géminis 7832. La serie única se puso a la venta en canales electrónicos.

¿Cómo ver la lista de premios de la Lotería Nacional 28 de junio?

La lista del Sorteo Zodiaco Especial 1750 en PDF de la Lotería Nacional se puede checar en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1750.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal de tu billete y el número. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

Debido a que se repartieron hasta 22,622 premios diferentes, puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio de la Lotería Nacional este domingo 28 de junio 2026, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 28 de junio 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP