Premio Mayor de Lotería Nacional: ¿Dónde Cayó y Cómo Ver Lista de Premios de 43 Millones?

Consulta en qué lugares salieron los billetes premiados del Sorteo Zodiaco Especial 1750 de la Lotería Nacional del 28 de Junio 2026

Checa Dónde Cayó Premio Mayor de la Lotería Nacional por Sorteo Zodiaco Especial 1750El Sorteo Zodiaco Especial 1750 ofreció una bolsa total de más de 43 millones de pesos. Foto: Lotería Nacional

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