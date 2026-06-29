Ataque Armado en Cosío, Aguascalientes, Deja a Menor de 16 Años Sin Vida

Dos adolescentes fueron víctimas de un ataque armado en el municipio de Cosío. Uno de ellos falleció y otro se encuentra herido.

Patrullas AguascalientesFoto: N+

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Tragedia en Cosío: un joven de 16 años pierde la vida en un ataque armado. Otro adolescente herido. Las autoridades investigan los hechos.

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