Ataque Armado en Cosío, Aguascalientes, Deja a Menor de 16 Años Sin Vida

Un adolescente de 16 años fue asesinado durante un ataque armado en Cosío, Aguascalientes. El hecho se registró durante la madrugada del domingo en la comunidad Soledad de Abajo, cerca del Jardín Adames.

Según autoridades, dos adolescentes de la misma edad se encontraban en la zona ingiriendo bebidas alcohólicas cuando, al menos dos sujetos, les dispararon de manera directa y posteriormente huyeron.

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Esto se sabe de las víctimas

Al sitio se trasladaron paramédicos, los cuales llevaron a los menores al hospital de Rincón de Romos, donde uno de ellos falleció horas más tarde.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al centro de salud para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense y esclarecer las causas de los hechos y, al cierre de esta edición, no han habido detenidos ni se ha revelado la identidad de las víctimas.