Ataque Armado Deja Dos Heridos en Canchas de Fútbol en Juárez, Nuevo León

Un ataque armado dejó como saldo dos personas lesionadas al interior de unas canchas de futbol ubicadas en la colonia Santa Mónica, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Fue minutos después de las 02:30 de la tarde cuando ocurrió la agresión, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

Testigos observaron el momento en el que un hombre, perseguido por otro sujeto armado, ingresó corriendo a las canchas de fútbol La Rabona VIP, sobre la avenida Acueducto y San Antonio, donde se encontraba una madre de familia con sus hijos. El que portaba el arma de fuego, disparó en repetidas ocasiones al interior del complejo deportivo.

El ataque armado movilizó a las autoridades de seguridad, quienes arribaron al sitio para acordonar la zona e iniciar con las indagatorias correspondientes. Al las canchas también llegaron paramédicos a brindar los primeros auxilios a las dos personas que resultaron heridas en la agresión.

Las víctimas fueron identificadas como Reina Guadalupe de 58 años de edad, quien presentaba impacto de bala en las dos piernas, y Ángel Ulises de 22 años de edad, quien también sufrió diversas heridas por arma de fuego. Ambos fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Buscan a responsable de ataque armado en canchas de futbol

Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas por este ataque armado que dejó dos personas heridas en las canchas de futbol del municipio de Juárez. Las autoridades continúan analizando los videos de las cámaras de seguridad que se encuentran en la zona para identificar al presunto responsable.

Además, informaron que el hombre armado se dio a la fuga a bordo de un automóvil, el cual, ya es buscado también por parte de las autoridades para tratar de ubicar al agresor y detenerlo.

SHH