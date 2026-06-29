Ataque Armado Deja Dos Heridos en Canchas de Fútbol en Juárez, Nuevo León

Una mujer y un joven resultaron heridos en un ataque armado registrado en las canchas de futbol ubicadas en la colonia Santa Mónica

Policía Municipal investiga ataque armado en canchas de futbol en Juárez, NLFoto: La Última Palabra

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ataque armado en canchas de fútbol en Juárez deja dos heridos. Una mujer y un joven fueron alcanzados por las balas. Autoridades buscan al responsable. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+