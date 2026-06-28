Arrojan Espuma a Turistas Holandeses y se Desata Riña en Barrio Antiguo en Monterrey

La noche del sábado 27 de junio se registró una pelea entre holandeses y personas locales, luego de que estos le echaran espuma a los extranjeros, quienes llegaron de visita para asistir al partido de la selección de Países Bajos contra Marruecos, que se disputará el lunes 28 de junio en el Estadio Sede Monterrey.

La riña ocurrió en la zona de Barrio Antiguo, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y quedó captada en video, el cual ya circula en redes sociales. Aparentemente, de acuerdo con lo que se observa en la grabación, los holandeses estaban siendo entrevistados por un joven, cuando llegó otro grupo de personas y les arrojó espuma.

¿Cómo se desató la pelea con los holandeses?

En el video se escucha que alguien les dice que paren y posteriormente, se ve a uno de los extranjeros, vestido con el jersey de la selección de Países Bajos, correr tras los jóvenes que acababan de rociarlos con la espuma. Al alcanzarlo se le avienta en la espalda y lo derriba; es en este momento cuando comienzan los golpes entre locales y extranjeros.

Ante esta situación, un elemento de la Policía de Monterrey se acerca para separarlos y mediar en el conflicto. Después se reunen más uniformados a hablar con los involucrados en la riña. Hasta el momento, no hay reportes de personas detenidas en estos hechos.

Cabe destacar que esta acción de rociar espuma ya se ha visto en otros momentos durante la justa deportiva, principalmente cuando los aficionados celebran el triunfo de algún equipo; sin embargo, hasta el momento no se había registrado una pelea por este tipo de acciones que está causando polémica en redes sociales.

Se espera la llegada de 15 mil holandeses a Monterrey

Las autoridades de Nuevo León informaron que para el partido de dieciseisavos entre las selecciones de Países Bajos vs Marruecos, que es el último juego del Mundial 2026 que se disputará en el Estadio Sede Monterrey, se espera la llegada de aproximadamente 15 mil turistas holandeses a la ciudad y miles de marroquíes.

Por esta razón, y para agilizar el tráfico, fue que las autoridades estatales decidieron cancelar clases y declarar como día feriado el lunes 29 de junio de 2026, fecha en la que se jugará el partido de Países Bajos contra Marruecos en el Gigante de Acero.

SHH