Arrojan Espuma a Turistas Holandeses y se Desata Riña en Barrio Antiguo en Monterrey

Los holandeses se encontraban aparentemente en una entrevista cuando un grupo de locales los roció con espuma, hecho que originó la pelea

Arrojan espuma a holandeses en MonterreyFoto: JaviMomos | Facebook

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conflicto en Barrio Antiguo: turistas holandeses son rociados con espuma y se desata riña. Con 15 mil visitantes esperados, ¿cómo se preparan las autoridades para el partido?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+