En Final Cardiaco, México Femenil Avanza a la Semifinal del Mundial de Flag Football 2026

La Selección Mexicana femenil avanzó a la ronda de semifinales del Mundial de Flag Football 2026 al derrotar 27-26 al representativo de España, en el complejo deportivo de Düsseldorf, en Alemania.

Las nacionales jugarán este sábado (8:45 h, tiempo de México) ante Canadá, para buscar el pase a la final del torneo y el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En las gradas hubo un gran ambiente, sobre todo por el público mexicano que sonó las cornetas y además cantó el Cielito Lindo antes del inicio del duelo.

España arrancó el partido arriba en el marcador al anotar en su primera serie ofensiva, aunque no pudo obtener el punto extra y la pizarra quedó 0-6.

México respondió de inmediato con la dupla Diana Flores-Andy Martínez y, posteriormente, Mónica Rangel dio el punto extra para adelantar a las nacionales 7-6.

Tania Rincón regresó después de la lesión en su rodilla y mandó un obús que controló Silvia Contreras dentro de zona de anotación. El extra fue una gran atrapada de Mónica Rangel por el costado, para el 14-6.

La quinteta mexicana no solo fue eficiente a la ofensiva, pues la defensa rápida y eficiente evitó que las ibéricas pudieran tener oportunidad de anotar en al menos tres ocasiones en la primera mitad.

En una fabulosa jugada de engaño, Mónica Rangel volvió a marcar el touchdown, pero México no pudo hacer la conversión de punto, para dejar el marcador 20-6, con el que se fue al descanso el combinado mexicano.

Para la segunda mitad, México tuvo la ofensiva, pero en un error en la salida, el ovoide fue interceptado y la jugadora española se fue directo a las diagonales. Posteriormente, España hizo el punto extra para el 20-13.

Las españolas lograron neutralizar las oportunidades mexicanas a través de la presión sobre las quarterbacks y una buena cobertura a las receptoras nacionales.

La afición ibérica sorprendió coreando el "¡sí se puede!" ante la posibilidad de que su equipo empatara el juego, en una segunda parte donde las europeas se vieron mejor.

Al final, en una jugada rápida, España marcó la anotación y con el punto de conversión puso la igualada en el duelo 20-20, con seis minutos por jugarse.

En un pase larguísimo y preciso, la española María del Mar Hernández adelantó a su escuadra aunque no hubo punto extra, para dejar la pizarra 20-26.

La Selección Mexicana respondió en el momento indicado: Andy Martínez bajó un balón de Tania Rincón y logró la igualada. En una jugada de pizarrón, Silvia Contreras hizo el extra y puso adelante a la escuadra nacional 27-26.

El último minuto fue de puro nerviosismo, ya que las españolas tenían la ofensiva, pero la defensa mexicana se comportó a la altura y logró neutralizar el último ataque de las peninsulares.

México consumió los últimos segundos del partido para conseguir un triunfo cardiaco 27-26 ante España, que puso en predicamentos al equipo número uno del ránking mundial de la especialidad.

Con información de N+

ICM