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En Final Cardiaco, México Femenil Avanza a la Semifinal del Mundial de Flag Football 2026

El combinado mexicano tuvo un duelo sufrido y en el último minuto del partido logró la anotación del triunfo ante el conjunto español

El equipo mexicano femenil de flag football consiguió la victoria ante EspañaEl equipo mexicano femenil de flag football consiguió la victoria ante España. Foto: Facebook | fmfaoficial

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