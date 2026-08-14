México en Mundial de Flag Football 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Son los Cuartos y Semifinales?

La selecciones femenil y varonil de México mantienen su paso demoledor en el Mundial de Flag Football 2026 y clasificaron invictos a la siguiente ronda. Por ello, acá te decimos la fecha y hora de los Cuartos de Final y cuándo se juegan las Semifinales para que no te las pierdas.

El equipo liderado por la quarterback Diana Flores logró su tercera victoria del torneo en Düsseldorf al vencer a Italia 14-12 en un apretado partido, cerrando la Fase de Grupos invicto y ahora se medirán a España.

Por su parte, la selección mexicana varonil derrotó a Suiza 38-32 terminando como líder del Grupo C con tres triunfos y se medirá a la selección de Panamá en los Cuartos de Final del IFAF Flag Football World Championship 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entrevista en Despierta con Diana Flores, Quarterback de la Selección Mexicana de Flag Football

¿Cuándo y a qué hora juega México vs España?

La selección femenil enfrentará a las españolas en los Cuartos de Final del Mundial de tochito 2026 este sábado 15 de agosto a las 9:15 am, hora local, es decir a la 1:15 am del centro de México, y se jugará en el Campo 1 del complejo en Düsseldorf, Alemania.

El equipo de España se clasificó con récord de 2-1, luego de vencer a Nigeria y a Australia, mientras que su única derrota se la propinó el conjunto de Estados Unidos con un marcador de 52-31.

Fecha y horario del partido de México vs Panamá

La selección varonil jugará los Cuartos de Final del Mundial de Flag Football 2026 este sábado 15 de agosto a las 1:00 pm, hora local, es decir a las 5:00 am del centro de México, y se disputará en el Campo 2 del complejo en Düsseldorf, Alemania.

Panamá logró su clasificación con una marca de 2-1, luego de vencer a Francia 26-33 y a Gran Bretaña 27-33, y caer 36-45 contra Italia.

¿Cuándo son las Semifinales del Mundial de Flag Football 2026?

En caso de avanzar, las selecciones de México jugarán las Semifinales este mismo sábado 15 de agosto 2026, un poco más tarde. Estos son los horarios en México de la antesala de la Final del mundial de tochito:

Semifinal femenil: 8:45 am.

Semifinal varonil: 1:15 pm.

Las llaves de las Semifinales del Mundial de Flag Football 2026 quedaron así:

FEMENIL

México vs España | Canadá vs Austria

Estados Unidos vs Alemania | Gran Bretaña vs Panamá

VARONIL

Samoa Americana vs Canadá | Italia vs Alemania

Japón vs Estados Unidos | México vs Panamá

PPP