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Tragedia en Familia Saavedra Caicedo: Sobrevive una Trilliza a Terremoto en Colombia

Sus hermanas Sofía e Isabella, sus padres Jairo y Victoria y su tío Diego murieron tras el colapso del inmueble.

Un bombero sostiene una bandera de Colombia durante las labores de rescate entre los escombros, tres días después del terremoto en Cali.Un bombero sostiene una bandera de Colombia durante las labores de rescate entre los escombros, tres días después del terremoto en Cali. Foto: AP

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Ana María, de 23 años, fue rescatada con vida y se recupera de una fractura de pelvis que requirió cirugía en Cali

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