Tragedia en Familia Saavedra Caicedo: Sobrevive una Trilliza a Terremoto en Colombia

Una tragedia familiar dejó el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026. Las trillizas Isabel, Sofía y Ana María Saavedra Caicedo quedaron atrapadas junto con sus padres, Jairo y Victoria, y su tío Diego, después de que el edificio donde vivían en Cali se derrumbara en cuestión de segundos.

Los cuerpos de Sofía, sus padres y su tío fueron encontrados durante los primeros dos días de las labores de rescate. Posteriormente fue recuperado el de Isabella, mientras que Ana María logró ser rescatada con vida.

Con la recuperación del cuerpo de Isabella, Ana María se convirtió en la única sobreviviente de la familia Saavedra Caicedo que se encontraba en el inmueble al momento del colapso. La joven permanece en recuperación después de sufrir una fractura de pelvis que requirió cirugía.

Ana María, única sobreviviente de la familia Saavedra Caicedo

Después de permanecer atrapada entre los escombros, Ana María fue rescatada con vida y trasladada al Centro Médico Imbanaco, en Cali, donde fue sometida a una cirugía por una fractura de pelvis.

Su recuperación representa ahora la esperanza para sus familiares, quienes enfrentan la pérdida de cinco integrantes de la familia tras el derrumbe.

“Nunca me imaginé que fuera a ser esta tragedia y este caos que estamos viviendo. Entonces, desde ese momento, primero que todo, no nos despegamos de orar a Dios, de pedir. Hemos recibido muchísima ayuda porque esperamos que Ana María vuelva a empezar”, relató Diana March, tía de las trillizas.

Las trillizas de 23 años vivían juntas con sus padres en Cali

Las hermanas tenían 23 años, se habían graduado recientemente de la universidad, trabajaban y vivían juntas con sus padres en la ciudad de Cali.

De acuerdo con sus familiares, los Saavedra Caicedo eran conocidos por ser una familia unida y cariñosa. Jairo y Victoria, también llamada Vicky, fueron encontrados abrazados entre los escombros, según el testimonio de sus familiares.

“Vicky y Jairo, como padres, siempre permanecieron ahí para fortificar en ellas esa unión. Ellas eran inseparables; aparte de que eran idénticas físicamente, ellas eran inseparables”, recordó Diana March, tía de las jóvenes.

Recuperan el cuerpo de Isabella tras días de búsqueda

Las labores de rescate continuaron después de que fueran encontrados los cuerpos de Sofía, Jairo y Victoria y su tío Diego. Los equipos mantenían la búsqueda de Isabella entre los restos de la estructura colapsada.

Finalmente, el cuerpo de Isabella fue recuperado entre los escombros. Su hallazgo confirmó que Ana María era la única sobreviviente de los seis integrantes de la familia Saavedra Caicedo que se encontraban en el edificio cuando ocurrió el terremoto.

La noticia puso fin a la incertidumbre sobre el paradero de la tercera hermana, pero profundizó la tragedia para una familia que ahora concentra sus esfuerzos en acompañar la recuperación de Ana María.

Terremoto de magnitud 7.4 golpeó a miles de familias en Colombia

Los Saavedra Caicedo son una de las miles de familias cuya vida cambió tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto en Colombia.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y alcanzó una profundidad aproximada de 103 kilómetros. El movimiento se sintió en diferentes regiones del país y provocó afectaciones en ciudades como Cali, Pereira y Manizales.

Equipos de rescate, acompañados por voluntarios y familiares de personas desaparecidas, continúan trabajando contrarreloj entre las ruinas en busca de sobrevivientes.

¿Por qué fue tan fuerte el terremoto que sacudió Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que la actividad sísmica del país está estrechamente relacionada con su ubicación en una región donde interactúan distintas placas tectónicas.

Uno de los procesos relacionados con esta actividad es la subducción, en la que la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Sudamericana. La fricción y el movimiento entre estas estructuras de la corteza terrestre pueden provocar una acumulación de energía que posteriormente se libera en forma de ondas sísmicas.

Colombia se encuentra en una zona geológicamente compleja por la interacción de las placas Nazca, Sudamericana y Caribe. En el caso del terremoto del 10 de agosto, la profundidad reportada fue de aproximadamente 103 kilómetros, factor que influye en la propagación de las ondas sísmicas.

Con información de Natalia Sánchez.