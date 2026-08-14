Internacional

Alerta por Mexicanos Desaparecidos tras Terremoto en Colombia: Activan Plan de Búsqueda

La embajada de México en Colombia confirmó que hay connacionales entre los desaparecidos por el terremoto con epicentro en Chocó

Labores de búsqueda en Pereira, Colombia, el 14 de agosto 2026.Labores de búsqueda en Pereira, Colombia, el 14 de agosto 2026. Foto: AP
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