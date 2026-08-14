Alerta por Mexicanos Desaparecidos tras Terremoto en Colombia: Activan Plan de Búsqueda

Autoridades confirmaron hoy 14 de agosto 2026 que hay mexicanos desaparecidos tras el terremoto magnitud 7.4 en Colombia por lo que se activó un plan de búsqueda.

El terremoto magnitud 7.4 tuvo su epicentro en Chocó, Colombia, y se registró el 10 de agosto 2026.

Hasta el 14 de agosto 2026, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó sobre 285 muertos y 379 desaparecidos por el fuerte temblor en Colombia.

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México envía ayuda por temblor en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el envío de ayuda humanitaria a Colombia por los daños que dejó el fuerte sismo.

Sin embargo, la mandataria explicó que las autoridades de Colombia no aceptaron el ingreso de la brigada de rescata del Ejército mexicano, pues argumentan la falta de una certificación.

Por otra parte, quienes sí acudieron a ayudar son el grupo Topos Azteca, quienes se encuentran trabajando en labores de rescate en la zona.

Hay mexicanos entre los desaparecidos por terremoto

Este viernes, la embajada de México en Colombia confirmó que hay connacionales desaparecidos tras el terremoto con epicentro en Chocó.

“La Embajada de México en Colombia informa que recibió información sobre dos personas mexicanas que se encontraban en la Alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas”, publicó en un comunicado.

La embajada de México en Colombia aseguró que “se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana. Se ha transmitido la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, canalizada por la agregaduría de la Defensa adscrita a esa Embajada”.

Además, aseguró que "se ha activado una red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios".

Las autoridades diplomáticas también se reunieron con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, para "revisar avances generales y abordar este caso de forma específica, por lo que fue asignado un enlace para su búsqueda in situ".