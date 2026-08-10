Daños y Muertos por Fuerte Temblor en Colombia: Terremoto Afectó Edificios, Casas y Autos

Varias ciudades de Colombia sufrieron severos daños este lunes 10 de agosto de 2026 luego de un potente terremoto magnitud 7.4 que sacudió la mayor parte del país y que tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

De acuerdo con reportes oficiales, hasta el momento suman 111 muertos, pero además hay personas atrapadas bajo edificios colapsados.

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, declaró "situación de emergencia" en el país.

"Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día", dijo desde Bogotá y dio el balance de 111 fallecidos, 87 heridos, miles de viviendas averiadas o colapsadas y seis aeropuertos afectados.