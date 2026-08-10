Internacional

Daños y Muertos por Fuerte Temblor en Colombia: Terremoto Afectó Edificios, Casas y Autos

Un fuerte sismo magnitud 7.4 ocasión severos daños y heridos en varias ciudades; en Cali, se reportan 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio colapsado tras terremoto en Colombia. Foto: APResidentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio colapsado tras terremoto en Colombia. Foto: AP

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Terremoto de magnitud 7.4 sacude Colombia: Cali reporta 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas. Conoce los detalles de este devastador sismo y las ciudades afectadas.

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