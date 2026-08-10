Daños y Muertos por Fuerte Temblor en Colombia: Terremoto Afectó Edificios, Casas y Autos

Varias ciudades de Colombia sufrieron severos daños este lunes 10 de agosto de 2026 luego de un potente terremoto magnitud 7.4 que sacudió la mayor parte del país y que tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.
De acuerdo con reportes oficiales, hasta el momento suman 111 muertos, pero además hay personas atrapadas bajo edificios colapsados.
El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, declaró "situación de emergencia" en el país.
"Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día", dijo desde Bogotá y dio el balance de 111 fallecidos, 87 heridos, miles de viviendas averiadas o colapsadas y seis aeropuertos afectados.
Personas fallecidas por temblor
Entre las víctimas mortales se reportaron 42 en la región cafetera de Risaralda, la más afectada por ahora. El gobernador Juan Diego Patiño precisó que las zonas más afectadas en ese departamento se ubican en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia.
Mientras que en el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro dijo que “tenemos más o menos 27 personas fallecidas. Lo más doloroso, tres niños en Calima El Darién”.
Agregó que una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros.
Otras tres personas murieron en Manizales, en el departamento de Caldas, según indicó el alcalde de la ciudad José Eduardo Rojas, quien reportó también graves daños en edificaciones. "La situación es bien difícil", afirmó.
La gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, dijo en su cuenta de X que cuatro personas perdieron la vida y 69 más resultaron lesionadas.
En tanto, en el departamento de Antioquia se reportó la muerte de un hombre de 73 años por el desprendimiento de una roca, dijo en su cuenta de X el gobernador Andrés Julián Rendón.
Atrapados en edificios en Cali
Alejandro Eder, alcalde de Cali —que hace tres días fue escenario de la investidura del nuevo presidente Abelardo de la Espriella— dijo que se reportan por lo menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas.
"Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali", manifestó en su cuenta de X.
Uno de los edificios afectados fue el motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, que prácticamente se vino al piso.
Pero también sufrieron daños las fachadas de otros edificios en el centro y en el sector de las Canchas Panamericanas.
De acuerdo con autoridades gubernamentales, el temblor dejó daños materiales y también heridos en ciudades del noroeste y centro del país cercanas a la zona del epicentro.
El sismo, el de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década, se ubicó cerca del municipio de San José del Palmar, a una profundidad de 96 kilómetros, precisó el Servicio Geológico Colombiano.
De acuerdo con expertos, un temblor de esa intensidad puede provocar daños en zonas densamente pobladas.
"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", dijo en X la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.
"Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial", agregó la funcionaria.
“Situación bien difícil”
En tanto, el gobernador del departamento de Risaralda, Juan Diego Patiño, reportó heridos y daños graves en la ciudad de Pereira. "La situación es bien difícil", afirmó.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que no existe amenaza de tsunami en la costa pacífica de Colombia después del sismo.
En Colombia, los sismos son relativamente frecuentes en diferentes regiones. Ahora, el temblor se sintió en varias ciudades del país de 50 millones de habitantes, incluidas Bogotá, Cali, Manizales y Pereira.
Derrumbes y daños en edificios
En redes sociales, la ciudadanía y medios locales compartieron fotografías y videos que mostraron edificios averiados y derrumbados en ciudades como Quibdó, Cali, Manizales y Pereira.
En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo en su cuenta de X que, en principio, no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales en la capital colombiana.
Por su parte, la Aeronáutica Civil suspendió las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, en donde se reportaron afectaciones en las instalaciones de las terminales aéreas.