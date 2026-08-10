Choque y Volcadura Deja Tres Heridos en Anillo Periférico en Escobedo, Nuevo León

Un conductor y dos de sus acompañantes resultaron lesionados luego de volcar su carro en el Anillo Periférico en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 10 de agosto a la altura de la Carretera a Laredo, en la circulación de Apodaca a Escobedo.

Presuntamente el auto compacto que circulaba sobre el Anillo Periférico terminó volcado después de impactar el señalamiento tipo bandera, debido al exceso de velocidad con la que viajaba y la poca iluminación de la autopista estatal. El percance generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos de rescate y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio donde se registró el choque y la volcadura para auxiliar al conductor, quien resultó herido al igual que los otros dos tripulantes; uno de ellos requirió ser trasladado a un hospital, mientras los demás fueron atendidos en el sitio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja 3 Heridos Choque y Volcadura en Escobedo

Circula en sentido contrario y vuelca en Santa Catarina

Otra volcadura reciente se registró durante la tarde del domingo 10 de agosto en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El conductor circulaba en dirección contraria a exceso de velocidad sobre la lateral de la avenida Luis Donaldo Colosio, tras pasar un bordo, perdió el control, chocó contra una camioneta y terminó volcado.

De acuerdo con los informes, en el vehículo viajaban cinco personas, presuntamente en estado de ebriedad. Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron lesionados de consideración. Las autoridades serán las encargadas de determinar las responsabilidades del percance.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH