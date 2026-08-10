Accidentes

Choque y Volcadura Deja Tres Heridos en Anillo Periférico en Escobedo, Nuevo León

El conductor presuntamente manejaba a exceso de velocidad cuando chocó contra un señalamiento tipo bandera a la altura de la Carretera a Laredos, resultando tres heridos

Choque y volcadura en EscobedoEl vehículo quedó volcado tras chocar con un señalamiento en el Anillo Periférico en el municipio de Escobedo. Foto: N+

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Tres heridos tras choque y volcadura en el Anillo Periférico de Escobedo. El conductor iba a exceso de velocidad. El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia.

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