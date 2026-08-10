Mujer le Robó su Auto a un Hombre tras Conocerlo en una App de Citas; Fue Detenida en Puebla

Una mujer identificada como Ivette 'N' fue detenida por la Fiscalía General del Estado de Puebla por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado en contra de un hombre quien conoció a través de una aplicación de citas en la Ciudad de México.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima conoció a la imputada a través de una aplicación de citas, con la cual acordó una reunión en un hotel ubicado en la colonia Escandón, en la Ciudad de México.

Durante este encuentro, la mujer le dio de beber al hombre una copa de vino y minutos después, él perdió el conocimiento. Al despertar, se percató que su cita ya no se encontraba en el lugar, ni tampoco sus objetos de valor.

Hombre es víctima de robo tras una cita con una mujer en hotel de la CDMX

Ivette 'N' presuntamente se había llevado su vehículo, su teléfono celular, dinero en efectivo y otros objetos de valor, por lo que acudió a las autoridades competentes para realizar una denuncia.

Los agentes de investigación llevaron acabo las indagatorias correspondientes, en las cuales determinaron que la mujer acusada se reunió con otro hombre en el lobby del hotel y que ambos presuntamente se retiraron a bordo del vehículo de la víctima.

Derivado a las pruebas obtenidas, entre ellas, los videos de cámaras de seguridad, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó el apoyo de la Fiscalía de Puebla para dar con el paradero de la acusada y su complice.

Ivette 'N' detenida en Puebla por robo en contra de un hombre en CDMX

Como resultado de actos de investigación de campo y gabinete, personal de la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional de la Fiscalía de Puebla, en coordinación con policías de investigación de la Fiscalía capitalina, Ivette 'N' fue localizada.

La mujer acusada del robo agravado fue ubicada en la zona de Lomas de Angelópolis, en San Andrés Cholula, perteneciente al estado de Puebla, en donde al ser identificada, se le ejecutó la orden de aprehensión correspondiente.

Las autoridades le dieron a conocer sus derechos ante este mandamiento judicial vigente en su contra y posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla para los trámites correspondientes y posterior entrega a la autoridad de la CDMX que la requiere.

Con información de N+

MCS