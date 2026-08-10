Seguridad

Mujer le Robó su Auto a un Hombre tras Conocerlo en una App de Citas; Fue Detenida en Puebla

Ivette 'N' fue detenida en Lomas de Angelópolis luego de robar el vehículo en un hotel ubicado en la colonia Escandón de la Ciudad de México.

Hombre es víctima de robo tras conocer a una mujer en una app de citas.Mujer conoce a un hombre en una app de citas y le roba su auto. Foto: Pexels | Ilustrativa

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Un encuentro en una app de citas terminó en robo: Ivette 'N' fue detenida en Puebla tras llevarse el auto de un hombre en CDMX.

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