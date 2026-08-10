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Muere Joven de 21 Años Presuntamente Apuñalado por su Pareja en Saltillo

El joven de 21 años fue presuntamente apuñalado por su pareja en la colonia Universidad Pueblo de Saltillo

El joven de 21 años fue presuntamente apuñalado por su pareja en la colonia Universidad PuebloLa mujer fue detenida después de presuntamente apuñalar a su pareja en Saltillo. Foto: N+

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La mujer fue detenida después de presuntamente apuñalar a su pareja en Saltillo

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