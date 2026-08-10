Un joven de 21 años murió la noche del 8 de agosto del 2026 luego de ser herido con un arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental. La mujer fue detenida por autoridades municipales, mientras la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) inició las investigaciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Sergio García Cabral, en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, donde vecinos reportaron una intensa discusión entre la pareja que minutos después derivó en una agresión que dejó al joven gravemente herido.

Identifican a joven apuñalado presuntamente apuñalado por mujer

La víctima fue identificada como Johan Jared Abrajan Carreón, de 21 años, quien, de acuerdo con testimonios recabados por las autoridades, se encontraba conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas con su pareja, Azucena Noemí Cavazos Gaona, también de 21 años.

Según testimonios del lugar relataron que cerca de las 21:00 horas observó a la pareja consumiendo bebidas alcohólicas en el exterior del domicilio. Posteriormente, ambos ingresaron a la vivienda y, cerca de media hora después, Johan salió a la calle pidiendo ayuda y gritando que había sido lesionado por su pareja.

Como parte de las investigaciones, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Saltillo (DSPM) detuvieron a Azucena, quien quedó a disposición de las autoridades ministeriales mientras se determina su situación jurídica.

La FGEC llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio.