Ingresan al CERESO de Torreón a Ernesto 'N' y 17 Personas Más Detenidas Durante Operativo

El día de ayer, 9 de agosto del 2026, fueron ingresados Ernesto 'N' y 17 personas más al Centro Penitenciario Varonil de Torreón, por los diversos delitos de violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.

Esto, en relación con los hechos suscitados el pasado 7 de agosto del 2026, donde se aseguraron diversas armas, así como varios vehículos.

Dicho operativo es producto de un trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), la Policía Estatal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón (DSPM), así como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Mando Especial de La Laguna.

Las personas detenidas fueron trasladadas al Centro Penitenciario Varonil de Torreón, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal. La FGEC estará actualizando información sobre dicho operativo en las siguientes horas.

Operativo en supermercado deja 18 personas detenidas en Torreón

El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, confirmó la detención de 18 personas durante la tarde del 7 de agosto de 2026, luego de un operativo realizado en una tienda comercial ubicada sobre la carretera Torreón-San Pedro.

El despliegue se originó a partir de reportes ciudadanos que alertaban sobre la presencia de hombres armados dentro y fuera del establecimiento, así como de varios vehículos que arribaron en convoy.

Al lugar acudieron elementos de los tres niveles de gobierno, quienes aseguraron la zona y realizaron las acciones correspondientes.

Miguel Riquelme informó que los 18 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por los delitos de cohecho y violencia contra elementos de seguridad.

Durante el operativo también fueron aseguradas armas de fuego y varios vehículos, cuya procedencia legal será revisada como parte de las investigaciones.