Seguridad

Ingresan al CERESO de Torreón a Ernesto 'N' y 17 Personas Más Detenidas Durante Operativo

Después del operativo en un supermercado de Torreón, Ernesto 'N' y 17 personas más fueron detenidas durante este fin de semana

Después del operativo en un supermercado de Torreón, Ernesto 'N' y 17 personas más fueron detenidasErnesto 'N' y 17 personas más ingresan al CERESO de Torreón. Foto: N+

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Ernesto 'N' y 17 personas más ingresan al CERESO de Torreón después de su detención en operativo en supermercado

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