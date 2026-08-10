Seguridad

Avanza Remodelación del Cereso 3 en Ciudad Juárez; Reos Realizan las Obras

Con mano de obra de internos, avanza la ampliación de bardas y remodelación del Cereso Femenil en el Penal 3 de Juárez. Concluirán en dos meses.

Avanzan trabajos de ampliación en el Cereso 3 de Ciudad JuárezAvanzan trabajos de ampliación en el Cereso 3 de Ciudad Juárez. Foto: N+

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Internos del Cereso 3 en Juárez participan en la remodelación del penal. Ampliación de bardas y mejoras en seguridad avanzan.

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