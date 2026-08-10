Avanza Remodelación del Cereso 3 en Ciudad Juárez; Reos Realizan las Obras

Los trabajos de remodelación y ampliación en el Cereso Estatal número 3 de Ciudad Juárez presentan avances importantes, principalmente en la ampliación de la barda perimetral y la adecuación de espacios al interior del centro penitenciario.

Las obras se realizan en las instalaciones tienen como objetivo ampliar la capacidad del penal ante la sobrepoblación que actualmente existe en el centro de reinserción social.

Parte de los trabajos son realizados por personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en el propio centro penitenciario.

Remodelan área que ocupaba el Cereso femenil

Uno de los puntos donde se concentran las labores corresponde al espacio que albergaba al Cereso femenil, donde se realizan modificaciones para habilitarlo como parte de las instalaciones del Cereso Estatal número 3.

Entre los trabajos destaca la ampliación de las bardas, que están siendo levantadas para reforzar la seguridad del centro penitenciario, además de las adecuaciones al interior del espacio femenil.

De acuerdo con la información proporcionada, se espera que los trabajos de remodelación concluyan durante los próximos dos meses.

Una vez terminadas las obras, el objetivo es que el Cereso Estatal número 3 cuente con mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad para las personas privadas de la libertad que se encuentran en el centro.