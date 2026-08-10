Tráfico vehicular

Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 10 de Agosto del 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del díaLos tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día. Foto: N+

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Si planeas cruzar a EUA hoy desde Chihuahua, consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales y organiza tu viaje.

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